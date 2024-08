Oncologia do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso completa seis anos de excelência

Foto: Divulgação / SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) comemora nesta sexta-feira, 9, seis anos de atuação da Unidade de Oncologia do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. Inaugurada em 2018, com investimento do Governo do Estado, tem se destacado pela qualidade e excelência no atendimento. Neste período foram realizados mais de 216 mil exames, 53,5 mil consultas, 19,7 mil sessões de quimioterapia, 4,9 mil procedimentos cirúrgicos e 560 altas do tratamento. O serviço é fundamental para assistir os pacientes dos 30 municípios do Extremo Oeste catarinense.



Após uma força-tarefa da SES, desde agosto de 2023, o Hospital Regional foi reconhecido como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) pelo Ministério da Saúde. Nos primeiros cinco anos, a unidade operou com recursos estaduais, realizando serviços de alta complexidade em oncologia, devido à ausência de habilitação federal. O HRTGB é uma unidade da SES, pública 100% SUS.

Nestes seis anos, o setor de Oncologia realizou mais de 19.770 sessões de quimioterapia e concedeu 560 altas para pacientes que venceram esta etapa na luta contra o câncer. No mesmo período, foram realizados 4.929 procedimentos cirúrgicos oncológicos, com destaque para os números de 2023, que registraram 1.125 cirurgias – um aumento de 140% em comparação ao primeiro ano.

A evolução no número de consultas também é notável no ambulatório de Oncologia. Entre agosto e dezembro de 2018, foram realizadas 771 consultas. Ao final de 2020, esse número já havia chegado a 15.924, e em 2022, o total acumulado atingiu 34.398 consultas. O número de consultas realizadas nesses seis anos de atendimento chegou a 53.596, o que representa um aumento médio anual de 12%. No primeiro ano do serviço foram registrados 4.290 consultas ambulatoriais, e no último (09/08/2023 a 09/08/2024), chegou a 12.790.

O crescimento também foi expressivo na realização de exames. Entre agosto de 2018 e agosto de 2019, foram realizados 18.001 exames. Já no sexto ano, esse número saltou para 53.571. Esse montante certamente será ultrapassado em 2024, considerando que no primeiro semestre já foram realizados 28.441 exames. Em seis anos, foram feitos 216.061 exames, que incluem de imagem, análises clínicas e patológicas.

