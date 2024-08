Saúde em Obras: Hospital Infantil Joana de Gusmão passa por reformas no ambulatório geral

Fotos: Ana Melhado / SES

As obras, viabilizadas pelo Governo do Estado, seguem ocorrendo nas unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde (SES). No Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis, está sendo realizada a reforma no ambulatório geral (do Grupo C), que abrange uma área de 600 metros quadrados. As melhorias iniciaram em julho e incluem a renovação de 15 consultórios, sendo 10 de pediatria geral e cinco de infectologia.

As intervenções incluem a troca de todo o forro do setor, pintura das paredes, tratamento de infiltrações, substituição de equipamentos de ar condicionado e modernização da iluminação, com a instalação de lâmpadas de LED mais econômicas, substituindo as antigas luminárias fluorescentes.

Segundo Maristela Biazon, diretora do hospital, o fluxo de atendimentos não foi prejudicado durante as obras. “Os pacientes continuam sendo atendidos normalmente, não houve nenhuma mudança de agenda, o que a gente fez foi realocar o setor, readaptando espaços”, afirmou.

Após a conclusão das reformas no ambulatório geral, o hospital dará início às obras na emergência, garantindo melhorias contínuas nas instalações para oferecer um atendimento de qualidade aos pacientes.

Foto: Reprodução/Secom SC

Outras obras

Além do ambulatório também avançam as obras na Unidade D, a maior enfermaria do hospital, com 500 metros quadrados. Novas tubulações de oxigênio, ar comprimido e vácuo clínico foram instaladas. O espaço passa por melhorias estruturais e receberá nova pintura, portas, móveis e decoração com temas infantis. Além disso, o número de leitos será ampliado de 20 para 26.