Hemocentro abre extraordinariamente no sábado para doação de sangue em Porto Alegre

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) abrirá no sábado (10/08), em Porto Alegre, das 8 às 12h, para o atendimento de doadores de sangue. Há necessidade urgente por sangue de todos os tipos. Serão atendidos 120 doadores no dia.

Não é necessário agendamento, mas quem preferir fazê-lo deve marcar horário por meio do site da Secretaria da Saúde (SES) . O Hemocentro está localizado na avenida Bento Gonçalves, 3722.

O Hemorgs fornece regularmente hemocomponentes para mais de 40 hospitais da Região Metropolitana e do Litoral, além de parte da Serra, dos Vales e do Centro do Estado.

Interessados em saber outros locais de coleta regular de sangue no Rio Grande do Sul podem consultar a lista disponível nesta página . No site da SES há ainda mais informações sobre critérios para a doação, impeditivos temporários e outros assuntos relacionados.