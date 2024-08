Lei das Escolas Cívico-Militares é suspensa em São Paulo

Para liberar a entrada de menores nas instituições de saúde será necessário que as equipes multiprofissionais façam o acolhimento de acordo com cad...

Educação Há 4 horas Em Educação Lei autoriza crianças e adolescentes a visitar pais internados Para liberar a entrada de menores nas instituições de saúde será necessário que as equipes multiprofissionais façam o acolhimento de acordo com cad...