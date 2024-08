Estado recebe R$ 20,8 milhões da bancada federal do Republicanos para reconstrução na área da Saúde

O governador Eduardo Leite recebeu no Palácio Piratini, no início da tarde desta quarta-feira (7/8), parlamentares estaduais e federais do Republicanos para oficializar repasses de R$ 20,8 milhões, destinados pela bancada do partido na Câmara dos Deputados, para a reconstrução do Estado na área da Saúde.

"Um gesto emocionante dos parlamentares que, via de regra, teriam esses recursos de emendas para repassar a seus Estados, mas decidiram em conjunto destinar parte dos valores para ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer após a enchente. Em nome do povo gaúcho, registro nossa mais profunda e sincera gratidão", disse Leite.

"Tão logo tomamos conhecimento, não só pela imprensa, mas também pelos relatos da nossa bancada de deputados federais do Rio Grande do Sul, da catástrofe que o Estado estava vivendo, nós reunimos a bancada, todos os deputados de todos os estados, e também os senadores, para designar esses recursos em apoio ao povo gaúcho. É uma alegria fazer a nossa parte pela reconstrução", afirmou o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP).

Os recursos serão destinados para o custeio de ações de atenção primária em 78 municípios (R$ 10.067.041) e para atendimentos de média e alta complexidade em hospitais do Estado (R$ 10.750.000). A verba já foi depositada nos cofres do governo gaúcho e poderá ser utilizada para a realização de obras de reforma, recuperação e aquisição de equipamentos e insumos necessários ao atendimento prestado nas instituições de saúde.

"Em nome do povo gaúcho, registro nossa mais profunda e sincera gratidão", disse o governador -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

A articulação para o repasse à Secretaria da Saúde (SES) foi conduzida pelo secretário estadual de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, que é deputado federal licenciado e presidente do diretório estadual do Republicanos.

"Foram centenas de milhares de pessoas afetadas, que perderam tudo. Enquanto partido, não podemos ficar indiferentes com o que aconteceu. A reconstrução está começando e vai levar alguns anos. Então é muito importante o apoio do Republicanos nacional no Rio Grande do Sul neste momento tão difícil", comentou Gomes.

"Ações como essa, além do benefício direto aos municípios e hospitais que receberão os valores para custeio de atendimentos de atenção primária e de média e alta complexidade, também têm o efeito moral de injetar ânimo e confiança aos gaúchos para a superação. Muito obrigado e vamos juntos reconstruir o Rio Grande", destacou o governador.

O encontro também teve a presença dos deputados federais Hugo Motta (PB), líder do Republicanos na Câmara, Gilberto Abrâmo (MG) e Ronaldo Nogueira (RS), e dos deputados estaduais Eliana Bayer, Delegado Zucco, Sergio Peres e Gustavo Victorino.

Detalhamento do repasse

Fundo Estadual de Saúde do RS (hospitais): R$ 10.750.000

Fundo Municipais de Saúde: R$ 10.067.041

Arroio do meio: R$ 150.000

Bento Gonçalves: R$ 200.000

Bom Retiro do Sul: R$ 80.000

Candelária: R$ 150.000

Canoas: R$ 200.000

Canudos do Vale: R$ 80.000

Caxias do Sul: R$ 200.000

Doutor Ricardo: R$ 80.000

Eldorado do Sul: R$ 200.000

Encantado: R$ 150.000

Estrela: R$ 150.000

Guaíba: R$ 200.000

Imigrante: R$ 46.637

Lajeado: R$ 200.000

Marques de Souza: R$ 50.522

Montenegro: R$ 200.000

Pelotas: R$ 265.218

Porto Alegre: R$ 200.000

Putinga: R$ 80.000

Rio Grande: R$ 200.000

Rio Pardo: R$ 150.000

Roca Sales: R$ 80.000

Rolante: R$ 150.000

Santa Cruz do Sul: R$ 200.000

Santa Maria: R$ 200.000

Santa Tereza: R$ 38.744

São Jerônimo: R$ 150.000

São José do Norte: R$ 150.000

São Leopoldo: R$ 200.000

São Lourenço do Sul: R$ 150.000

São Sebastião do Caí: R$ 150.000

São Vendelino: R$ 80.000

Severiano de Almeida: R$ 80.000

Sinimbu: R$ 80.000

Taquari: R$ 150.000

Travesseiro: R$ 47.969

Venâncio Aires: R$ 200.000

Agudo: R$ 80.094

Alvorada: R$ 200.000

Bom Princípio: R$ 80.000

Cachoeira do Sul: R$ 200.000

Cachoeirinha: R$ 200.000

Campo Bom: R$ 200.000

Charqueadas: R$ 150.000

Cotiporã: R$ 80.000

Dona Francisca: R$ 80.000

Esteio: R$ 200.000

Faxinal do Soturno: R$ 80.000

Feliz: R$ 80.000

General Câmara: R$ 32.123

Gramado: R$ 150.000

Ibarama: R$ 80.000

Igrejinha: R$ 150.000

Nova Palma: R$ 80.000

Novo Hamburgo: R$ 200.000

Passo do Sobrado: R$ 80.000

São josé do Herval: R$ 80.000

São João do Polêsine: R$ 84.278

São Martinho da Serra: R$ 27.640

Sapucaia do Sul: R$ 200.000

Taquara: R$ 200.000

Três Coroas: R$ 150.000

Triunfo: R$ 150.000

Vera Cruz: R$ 150.000

Arroio do Tigre: R$ 80.000

Cerro Branco R$ 80.000

Guaporé: R$ 150.000

Ivorá: R$ 80.000

Jaguari: R$ 80.000

Maquiné: R$ 80.000

Paraíso do Sul: R$ 80.000

Parobé: R$ 200.000

Pinhal Grande: R$ 19.384

Pouso Novo: R$ 45.384

Restinga Sêca: R$ 80.000

Sobradinho: R$ 62.510

Vale Verde: R$ 96.538

Veranópolis: R$ 150.000