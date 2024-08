Saúde em Obras: Governo do Estado entrega Centro de Terapia Ocupacional do Hospital Santa Teresa após reformas

Fotos: Leo Munhoz/Secom

Dando continuidade nas melhorias dos serviços de saúde, o Governo do Estado fez mais uma entrega importante para os pacientes de Santa Catarina. As obras no Centro de Terapia Ocupacional do Hospital Santa Teresa, em São Pedro de Alcântara, foram concluídas, sendo o espaço renovado para melhor atender aos pacientes. A unidade do Estado é administrada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e referência em doenças dermatológicas.

“Nós estamos avançando dia após dia para cumprir a determinação do governador Jorginho Mello de passar a saúde de Santa Catarina a limpo. E isso também traz a necessidade de rever as nossas edificações e as unidades próprias e o Hospital Santa Teresa é super importante pra rede de saúde e merece ser olhado, merece ser revitalizado. Então nós estamos entregando mais essa obra, trazendo mais dignidade para as pessoas que estão aqui que são atendidas e mais qualidade também para o profissional que trabalha que se dedica aqui no atendimento da nossa população”, disse o secretário Diogo Demarchi.

O edifício histórico do Centro de Terapia Ocupacional passou por reformas na marquise, telhado, pintura de paredes e tetos, aplicação de pisos e rodapés cerâmicos, instalações hidrossanitárias para a lavanderia, renovação das instalações elétricas, melhorias nos banheiros, entre outras medidas. O prédio ocupa uma área de 275 metros quadrados.

Além do fluxo contínuo de internações em várias especialidades médicas e atendimentos ambulatoriais, o hospital abriga cinco portadores de hanseníase e 28 pacientes psiquiátricos, que o consideram sua própria casa. Por lá, eles têm uma rotina de cuidados e realizam atividades ocupacionais diárias, supervisionados por profissionais.

Foto: Reprodução/Secom SC

O diretor José Augusto da Silva Velho reforça a importância do trabalho terapêutico realizado no local. “Além das trocas entre os indivíduos realizadas no espaço, há todo um trabalho terapêutico que permite ao cidadão sair do hospital com novas possibilidades, pois ali são realizadas oficinas terapêuticas de tapeçaria, artesanato e pinturas, dando ao indivíduo várias possibilidades externas quando receber alta”.

Localizado no município de São Pedro de Alcântara, a 15 quilômetros da BR 101, o Santa Teresa atende pacientes de toda Santa Catarina, com foco em cirurgias de tumores de pele, tanto malignos quanto benignos. Com uma equipe de 224 servidores e 55 terceirizados, incluindo 6 médicos especialistas e 7 residentes em dermatologia, o hospital dispõe de 108 leitos que oferecem suporte aos demais hospitais da Grande Florianópolis, em destaque para o Regional de São José e o Celso Ramos. O ambulatório de dermatologia do hospital realiza cerca de 100 atendimentos diários.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Os investimentos constantes que o Governo do Estado vem trazendo para o Hospital Santa Teresa, como a gente não via em anos anteriores, trazem um impacto não só para os funcionários, mas também para os pacientes, que ficam aqui muitas vezes oito horas seguidas. Então é muito positivo e ajuda a própria gestão do município”, pontuou a secretária municipal de Saúde, Roselaine Cristina Stein.

Mais investimentos

Desde 2023, o Governo do Estado, por meio da SES, formalizou contratos no valor de 2,7 milhões para obras de melhorias no Hospital Santa Teresa. Atualmente, a reforma da cobertura dos pavilhões está em andamento, enquanto as obras na rede externa de energia elétrica encontram-se na etapa final.

Em dezembro de 2023, ocorreu a reabertura do Centro de Convivência. O espaço estava interditado há dois anos, devido ao desabamento de parte do forro. Em março deste ano foi entregue a Casa dos Enfermeiros e Médicos. Além disso, a unidade recebeu investimentos em equipamentos que somam R$ 731,8 mil.