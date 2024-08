Agosto Dourado: Maternidade Darcy Vargas promove ações de incentivo ao Aleitamento Materno

O leite materno é considerado o alimento mais rico e completo do mundo. Por conta disso, a Maternidade Darcy Vargas (MDV), de Joinville, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza ações de incentivo à amamentação durante a 20ª Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) e ao longo deste Agosto Dourado.

Este ano, a semana mundial tem como foco a sobrevivência, a saúde e o bem-estar em diversas situações. A ideia é melhorar o apoio à amamentação reduzindo as desigualdades que existem em nossa sociedade. Para marcar a ocasião, foi realizado um “mamaço” no pátio da MDV, nesta segunda-feira, 5, com a participação de 14 lactantes, além de funcionários e comunidade em geral, totalizando 45 pessoas.

Moradora de Joinville, a médica veterinária Aline Nicolodelli, de 34 anos, participou do evento, compartilhou sua experiência e destacou a importância da amamentação para o fortalecimento do vínculo com o filho e para a saúde do bebê. “É muito prazeroso trocar informações sobre a amamentação. Sou uma mãe doadora no banco de leite e vejo que é muito importante a conscientização das pessoas sobre a necessidade da amamentação. Poder amamentar uma criança e contribuir com as outras é uma das funções mais importantes que exerço na minha vida”, relatou.

No decorrer deste mês será realizada uma programação especial na maternidade para sensibilizar as pacientes e profissionais sobre a importância do aleitamento materno. Além do mamaço, as atividades incluem rodas de conversa, orientações para mães nos quartos e palestras.

A amamentação é fundamental para a saúde das crianças. Estudos indicam que o leite materno pode reduzir em até 13% as mortes por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos. Além disso, contém componentes e mecanismos que protegem os pequenos de diversas doenças. Cada pote de leite materno de 300 ml doado à Maternidade Darcy Vargas pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia.

O Banco de Leite Humano da Maternidade Darcy Vargas se destaca como um serviço de excelência. Em 2024, alguns dos dados importantes incluem:

Total de atendimentos: 7.726

Visitas domiciliares: 652

Leite humano coletado: 552 litros

Leite humano distribuído: 512 litros

Doadoras: 295

Receptores: 303

