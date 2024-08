Senadores vão participar de evento sobre cibersegurança nos EUA

Um grupo de trabalho composto por senadores da Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética irá aos Estados Unidos para participar de dois eventos sobre cibersegurança. Na quarta-feira (7) está prevista, em Pittsburgh, será feita uma visita técnica à National Cyber-Forensics and Training Alliance, organização que congrega instituições públicas e privadas, dedicada àtroca de informações para enfrentamento de crimes cibernéticos.

Na quinta-feira (8)e na sexta-feira (9), em Washington, os parlamentares participarão de evento de intercâmbio deestratégias e políticas públicas de cibersegurança, promovida pela organizaçãoDigi Americas Allianceem coordenação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Entre os participantes estarão representantes deorganizações do setor privado e do governo dos EUA.

Para o senador Esperidião Amin (PP-SC), presidente da subcomissão, os eventos serão importantes para que os membros da grupo conheçam as tendências mundiais na área de segurança da internet. Ele citou os prejuízos econômicos com os ataques virtuais, e espera que o grupo possa refletir sobre a possibilidade de o Brasil instituir uma agência de defesa cibernética.

— A defesa cibernética representa hoje, no mundo, uma prioridade absoluta. Basta que lembremos os ataques ocorridos a instituições governamentais do nosso país para refletir sobre o seguinte: nós não somos desimportantes.

Além de Esperidião Amin, participarão dos eventos os senadores Sergio Moro (União-PR), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Chico Rodrigues (PSB-RR), que são integrantes subcomissão, e o senador Jorge Seif (PL-SC).

Seif afirmou que, "juntamente com especialistas da área, estamos trabalhando para desenvolver uma legislação que proteja tanto o cidadão comum quanto as grandes empresas".

Política Nacional de Cibersegurança

A Subcomissão Permanente de Defesa Cibernética foi criada a partir de sugestão de Esperidião Amin, e seu objetivo é acompanhar as políticas públicas sobre o tema. Ela é vinculada à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) .

Em dezembro de 2023, o governo federal editou o Decreto 11.856 , que instituiu a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança, vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.