Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina, é a Capital Nacional da Meliponicultura

Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina, foi declarada a Capital Nacional da Meliponicultura. A Lei 14.949, de 2024 , que confere esse título ao município, foi publicada noDiário Oficial da Uniãonesta segunda-feira (5), após a sanção pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Diferente da apicultura, que se trata da criação de abelhas com ferrão, como a apis mellifera, a meliponicultura envolve o manejo de espécies nativas de abelhas, sem ferrão.

Iniciada na década de 1990, a prática na cidade catarinense foi impulsionada pelos ensinamentos do técnico Jean Carlos Locatelli, em 1999. Atualmente, a cidade abriga mais de 25 mil colônias matrizes de 31 espécies diferentes de abelhas, como a Guaraipo, contribuindo para a preservação da biodiversidade local e oferecendo sustento a cerca de 100 famílias.

De iniciativa da Câmara dos Deputados, a lei foi aprovada no Senado sem emendas pela Comissão de Agricultura (CRA). A relatora, senadora Ivete da Silveira (MDB-SC), enfatizou que Santa Rosa de Lima se destaca na prática da meliponicultura no Brasil.

Segundo a senadora, a topografia acidentada do município favorece a meliponicultura, integrando essa prática à economia local.

“A integração da meliponicultura na estrutura social e educacional do município, com a presença de criadouros urbanos e projetos em escolas e unidades de saúde, destaca o compromisso de Santa Rosa de Lima com a educação ambiental e a conservação de espécies”, afirmou Ivete.

