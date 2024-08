Jovens Senadores de 2024 tomam posse e iniciam atividades

O Senado diplomou e deu posse nesta segunda-feira (5) aos 27 jovens senadores da edição 2024 do programa da Casa voltado a estudantes do ensino médio de todo o país. Os participantes — um de cada estado e do Distrito Federal — venceram o concurso de redação, cujo tema deste ano foi “Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia".

Os jovens escolheram sua própria Mesa para organizar os trabalhos, em cerimônia realizada no Plenário e conduzida pelo senador Paulo Paim (PT-RS). O evento teve a presença também dos senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Damares Alves (Republicanos-DF).

O grupo — que participa, até sexta-feira (9), da Semana de Vivência Legislativa — terá como presidente Davi Baia Camilo, de Minas Gerais, e como vice-presidente, Emanuelle Lana Faria de Miranda, do Distrito Federal. Davi recebeu 13 votos e Emanuelle, 5.

Também foram eleitos como primeiro e segundo-secretários, respectivamente, os estudantes Miguel Morgiroth Partzlaff, do Mato Grosso do Sul, que obteve quatro votos, e Ana Cecília Moreira Santiago, da Bahia, com três votos.

Os integrantes da mesa de jovens senadores serão responsáveis por coordenar as atividades, organizar debates e votações e representar os demais estudantes perante as autoridades do Senado.

Presidência

Oriundo da Escola Estadual Hermenegildo Vilaça, em Juiz de Fora (MG), o presidente da edição 2024 do Programa Jovem Senador, Davi Baia Camilo, é orientado pela professora Ana Carolina de Oliveira Morgado. A vice-presidente do grupo, Emanuelle Lana Faria de Miranda, é matriculada no Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte, em Taguatinga (DF), e é orientada pela professora Érica Correa Costa Lima.

Em um discurso emocionado, Davi falou da origem pobre e destacou o apoio da família, especialmente da avó, Maria Geralda Camilo, que morreu durante o processo de elaboração da redação por meio da qual o estudante venceu o concurso de redação do Senado.

— Aproveito esse momento para eternizar a memória da minha avó. Para um menino negro, estudante de escola pública, trabalhador que prioriza os estudos e vindo de um lugar tão longe estar aqui presidindo esse projeto tão grandioso é motivo de muita gratidão. Falamos tanto de democracia e hoje a vemos, na prática. Nossas decisões, ações e posicionamento têm impacto sobre tudo na nossa realidade e sobre o futuro que desejamos. É um cargo que exercerei com honra, altruísmo, prestando atenção na voz de todos, porque estamos aqui para mudar a realidade e para que outros possam também conseguir realizar seus objetivos — declarou o presidente.

Atividades

Os estudantes também terão suas próprias comissões temáticas, onde apresentarão e debaterão ideias legislativas, votando para aprovar ou rejeitar as proposições. Ao final, as sugestões aprovadas pelos alunos serão apresentadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e passarão a tramitar. Se forem acatadas por senadores, poderão até virar lei.

Paim parabenizou os jovens e destacou a defesa permanente dos direitos humanos que ele sempre instiga como parlamentar. O senador ressaltou a necessidade de investimento maciço na educação para que o Brasil tenha uma juventude preparada e pediu que os estudantes firmem compromisso com os valores que impulsionaram a democracia e a justiça social do país. O parlamentar aconselhou os participantes do programa a agirem sempre com coragem e ousadia e sugeriu que cada um se dedique plenamente às causas nas quais acreditam. Além disso, Paim pediu que os participantes do programa repassem a experiência adquirida no Senado aos demais colegas de suas escolas.

— Acreditar na juventude é preservar o sonho permanente por um Brasil gigante — consta lá no nosso Hino Nacional —, é potencializar as raízes mais importantes do nosso país, é universalizar a boa luta e as grandes causas. Eu sempre digo que um homem e uma mulher que não têm causa, não entenderam ainda a razão da sua própria vida. Nós temos que ter causas para melhorar a qualidade de vida de todos. Fui eleito pelo Rio Grande do Sul, fui constituinte e tenho orgulho de dizer que fui presidente de grêmio quando estudante. Minha atuação é pautada por um compromisso inabalável com todas as formas de direitos humanos e com a democracia. Sem ela, vocês [jovens senadores] não estariam aqui — declarou Paim.

Damares Alves considerou enriquecedora para os jovens a chance de conhecer o Senado e de participar do processo legislativo. Ela ressaltou que a programação é especial para todos os parlamentares. A senadora frisou ainda que o Jovem Senador é uma iniciativa "frutífera", que ajuda a gerar novas gerações de políticos do país.

— Vocês estão participando do programa num momento histórico: os 200 anos do Senado. Sejam todos bem-vindos. Esse programa é incrível e vocês já são todos vitoriosos. Nos ajudem a unir esta nação, que é tão espetacular e tão incrível. Nos ajudem, falem com a gente, mandem as ideias de vocês, provoquem a gente, nos aplaudam quando a gente acertar, mas tenham também a coragem de nos criticar quando a gente errar. Nos ajudem a cuidar do Brasil — disse a senadora.

Programa anual

O Programa Jovem Senador é realizado anualmente com estudantes de até 19 anos do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal. Participam alunos do ensino médio da rede pública selecionados por meio de concurso de redação, com temas sociais e políticos, sob responsabilidade de efetivação das secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal. Estudantes que obtêm a primeira colocação no concurso, bem como seu professor orientador, são habilitados a participarem das simulações em Brasília.

O Senado custeia todos os gastos necessários para a execução do programa. O objetivo é fomentar a reflexão dos jovens estudantes sobre política, democracia e o exercício da cidadania, bem como proporcionar o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo e estimular o relacionamento permanente do jovem cidadão com o Senado. O programa funciona por meio de simulação no Plenário do Senado e nas salas de comissões parlamentares, durante a Semana de Vivência Legislativa, e é transmitido pelos canais de comunicação da Casa.

A edição de 2024 teve a participação recorde de 171 mil inscritos de mais de 4 mil escolas. Dos selecionados, 15 são meninas e 12, meninos, com idades entre 15 e 18 anos. Mais de 80% vivem em cidades do interior. Além da viagem, com passagem aérea, hospedagem, alimentação e locomoção incluídos, cada jovem senador ganha um notebook como prêmio. Os professores orientadores também acompanham os estudantes a Brasília e recebem notebooks.

O encerramento da edição de 2024 do programa está marcado para as 9h da sexta-feira (9), no Plenário do Senado. Na sessão, os jovens senadores discutem e votam os projetos apresentados por eles ao longo da semana. Ao fim dos trabalhos, as proposições são publicadas no Diário do Senado Federal.