Saúde Estadual promove curso de reanimação neonatal para atendimento fora do ambiente da maternidade

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou um curso intensivo de reanimação neonatal voltado a médicos da Grande Florianópolis na última sexta-feira, 2. A capacitação ocorreu no Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis, para aprimorar as habilidades dos profissionais de saúde na assistência a recém-nascidos em situações de emergência fora da maternidade. A atividade integra o Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria.

O curso foi organizado pelos coordenadores da Residência em Medicina de Emergência do Hospital Celso Ramos e é oferecido pela Sociedade Catarinense de Pediatria. Nesta edição, uma das instrutoras é a pediatra neonatologista Inah Westphal Batista da Silva Daniel, que atua na Superintendência Hospitalar da SES.

A médica enfatizou a importância do atendimento imediato ao recém-nascido para garantir um bom desenvolvimento futuro. “É fundamental que os profissionais de saúde estejam preparados, também em situações em que o bebê nasce fora do ambiente da maternidade. O curso contribuirá para aprimorar o suporte a bebês que necessitam de reanimação, tanto no momento do nascimento quanto em emergências durante o primeiro mês de vida. O treinamento é especialmente relevante para médicos que atenderão inclusive em locais sem maternidades, capacitando-os a oferecer atendimento adequado em situações críticas”, explicou a Dra. Inah.

Participaram da capacitação 12 profissionais, incluindo residentes de medicina da emergência do HGCR e da Escola de Saúde Pública, além de médicos com experiência em emergências que atuam na capital e na região.

O curso foi estruturado em várias etapas, começando com a apresentação da dinâmica e um pré-teste. Em seguida, foram realizadas duas aulas teóricas e diversas atividades práticas, abrangendo desde os passos iniciais e ventilação com máscara até técnicas avançadas como intubação e massagem cardíaca. O treinamento foi finalizado com um pós-teste e uma avaliação das atividades.

Além de ampliar os conhecimentos dos médicos, a iniciativa tem um impacto positivo na saúde da comunidade. As novas práticas adquiridas serão aplicadas diretamente no atendimento a recém-nascidos, contribuindo para a redução de complicações e a melhoria dos índices de sobrevivência dos bebês.