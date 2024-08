Detentos do sistema prisional catarinense trabalham manutenção e reformas em hospitais do Estado

Foto: Ana Melhado / SES

Uma colaboração está sendo realizada para a manutenção das instalações de hospitais próprios do Governo de Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) firmou uma parceria laboral com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) para a utilização da mão de obra de detentos do Sistema Prisional Catarinense. Os reeducandos estão desenvolvendo serviços como pintura, carpintaria, limpeza de áreas externas e outras atividades essenciais nas unidades hospitalares.

“As unidades estão sendo revitalizadas e essa parceria entre Saúde e SAP mostra um trabalho integrado do nosso Governo”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O instrumento, denominado “termo guarda-chuva”, permite que cada instituição vinculada à SES possa solicitar a mão de obra dos presos conforme suas necessidades. Esta ação não só gera renda, mas também facilita a remissão da pena e a integração social dos reeducandos, mostrando o poder da cooperação entre órgãos públicos.

Atualmente, a parceria tem beneficiado quatro hospitais: o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt e a Maternidade Darcy Vargas, em Joinville; o Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages; e o Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Há 22 presos trabalhando nessas unidades.

Na Maternidade Darcy Vargas, a parceria começou em julho. Quatro reeducandos estão realizando serviços de manutenção interna e externa, carpintaria e outras atividades essenciais. “Para a Maternidade, é um ganho ter essa equipe nos auxiliando. Temos uma demanda alta e um número limitado de profissionais, então essa ajuda é fundamental para agilizar os serviços”, comenta o gerente de Administração da MDV, Newton Tonato.

Além dessas unidades, há um quarto termo que deve ser firmado em breve com o Hospital Joana de Gusmão, também em Florianópolis. Esta parceria incluirá, além da manutenção das instalações hospitalares, o reparo e a reforma de móveis do hospital na marcenaria instalada na Penitenciária de Florianópolis.

“Seguindo o plano de governo e que torna a Estado referência, a SAP tem firmado termos de parceria laboral com outras secretarias. Estamos felizes com essa parceria firmada com a Secretaria de Estado da Saúde, onde atualmente já estamos atendendo a quatro hospitais e vamos ampliar esse trabalho de ressocialização. Isso mostra que a cooperação entre órgãos da administração pública é fundamental nesta proposta”, ressaltou o secretário da SAP, Carlos Alves.

