Contratação de jovens selecionados para o programa Partiu Futuro começa nesta segunda (5)

Começa nesta segunda-feira (5/8) a contratação de estudantes para estágio supervisionado por meio do programa Partiu Futuro. Com edital lançado em março, a iniciativa ofereceu 324 vagas para alunos do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social, distribuídas em 108 escolas públicas gaúchas localizadas no território RS Seguro (áreas com indicadores de maior criminalidade e vulnerabilidade socioeconômica).

O projeto, organizado pelo Gabinete de Projetos Especiais do Vice-Governador (GPE/GVG) e pelas secretarias deDesenvolvimento Social (Sedes), da Educação (Seduc) e de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), prevê ainda o lançamento de um novo edital para preencher vagas remanescentes. Devido às enchentes e pela impossibilidade de efetuar a contratação após o encerramento do processo, em abril, ainda há disponibilidade para estudantes que queiram uma oportunidade de estágio. Os jovens selecionados e que já estão com a documentação validada receberão orientações para contratação e início das atividades.

"Essa preparação para o mundo do trabalho é importante para o futuro dos jovens gaúchos e integra a política de investimento em capital humano do Estado. Nosso foco é qualificar e habilitar as novas gerações para os desafios do século XXI, sobretudo para o contexto de envelhecimeto populacional do Rio Grande do Sul”, destaca o vice-governador Gabriel Souza.

Entre as atividades que serão exercidas durante o estágio nas escolas estão operações administrativas, realização de pesquisas, atendimento ao público e elaboração de gráficos, fichas, roteiros e arquivos, entre outras. “O programa estimula esse jovem a continuar na escola e auxilia a família em vulnerabilidade, ainda mais neste momento pós-enchentes em que muitos precisam retomar a vida. Não teremos desenvolvimento social sem incluir produtivamente esses jovens”, disse o titular da Sedes, Beto Fantinel.

Remuneração e carga horária

Com carga horária de 20 horas semanais, a soma total da remuneração é de R$ 854,96. O valor é composto por uma bolsa de estágio (R$ 243,76), auxílio-transporte (R$ 211,20) e auxílio-refeição (R$ 400). O termo de compromisso entre a administração pública e o estagiário será realizado por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), o qual deverá ser assinado pelos responsáveis legais em caso de idade inferior a 18 anos.

Para participar da seleção, os candidatos devem estar regularmente matriculados no Ensino Médio, possuir idade mínima de 16 anos, estarem inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e serem estudante s de umas das escolas que constam no edital. As atividades serão exercidas no contraturno do horário de aula do aluno.