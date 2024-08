Estado apresenta panorama do retorno às aulas presenciais na Rede Estadual após enchentes

O governo do Estado, por meio das secretarias da Educação (Seduc) e de Obras Públicas (SOP), apresenta, na próxima segunda-feira (5/8), às 11h, um panorama sobre o retorno presencial das escolas da Rede Estadual após as enchentes de maio. Participam as titulares da Seduc, Raquel Teixeira, e da SOP, Izabel Matte. O encontro será realizado no Caffworking, no 19º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari.

Aviso de pauta

O quê: coletiva de imprensa para anúncio sobre a retomada das atividades presenciais nas escolas da Rede Estadual após as enchentes

Quando: segunda-feira (5/8), às 11h

Onde: Caffworking, 19º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (avenida Borges de Medeiros, 1501)