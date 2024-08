Hospital Regional de São Miguel do Oeste realiza projeto que humaniza o ambiente hospitalar

O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso (HRTGB), em São Miguel do Oeste, unidade do Governo do Estado, está desenvolvendo o Projeto Pausa Terapêutica, com o objetivo de promover a humanização no ambiente hospitalar. Combinando educação e momentos de descontração, o projeto, lançado no mês de julho, busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes durante a internação.

O projeto foi desenvolvido ao observar que pacientes hospitalizados frequentemente enfrentam ociosidade, limitados a assistir televisão e percorrer corredores. Assim, é relevante criar espaços interativos e promover atividades educativas para melhorar essa situação.

As atividades ocorrem nos leitos de internação, na UTI adulto e em espaços ao ar livre, como o jardim. Duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, os pacientes participam de práticas que promovem a estimulação cognitiva e neurológica e fomentam a interação, aprendizagem e humanização.

O Projeto Pausa Terapêutica representa um esforço conjunto de diversos profissionais do HRTGB para tornar a experiência hospitalar mais enriquecedora e acolhedora. O Hospital Regional é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), administrada pelo Instituto Santé, que atende 100% SUS os pacientes da região.