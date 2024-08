Ibe e Carboni Confirmados como Candidatos a Prefeito e Vice em Tenente Portela

Na noite desta sexta-feira, 2 de agosto, as convenções partidárias do Progressistas, PDT e MDB em Tenente Portela confirmaram Ibe Furini (Progressistas) como candidato a prefeito e Clairton Carboni (PDT) como candidato a vice-prefeito. O evento, realizado no Clube Comercial de Tenente Portela, também formalizou a coligação com o PSB, que realizou sua convenção na manhã de sábado, oficializando a aliança "Por Você, Para Você!".

As escolhas dos candidatos a prefeito e vice-prefeito foram feitas por aclamação entre os partidos integrantes da coligação. Ibe e Carboni repetem a dupla que administrou Tenente Portela entre 2005 e 2008. Além de ter sido prefeito por um mandato, Ibe também serviu como vereador em diversas legislaturas. Carboni, por sua vez, foi vice-prefeito no mesmo período e prefeito do município em duas ocasiões, de 2009 a 2012 e de 2017 a 2020.

Durante as convenções, também foram confirmados 26 candidatos a vereador: 8 do MDB, 5 do Progressistas, 5 do PDT e 8 do PSB. A coligação "Por Você, Para Você!" une forças políticas históricas em Tenente Portela entre eles todos os ex-prefeitos da história do município.