Com recursos do Estado, Hospital de Santo Antônio da Patrulha vai adquirir novo tomógrafo

O governo do Estado vai repassar R$ 1,26 milhão ao Hospital de Santo Antônio da Patrulha (HSAP) para a aquisição de um tomógrafo, que permitirá a realização de mais 400 novos exames de imagem no local, beneficiando 341 mil moradores do município e do Litoral Norte. A aquisição foi formalizada nesta sexta-feira (2/8), em cerimônia com a presença do vice-governador Gabriel Souza, da secretária de Saúde, Arita Bergmann, e do gestor da instituição Dirceu Dal’Molin.

O HSAP é um hospital estratégico para o atendimento da população local e para toda a região do Litoral Norte, sendo referência em oftalmologia, cirurgia vascular e saúde mental para 23 municípios. Em dezembro de 2023, a instituição inaugurou o novo setor de emergência, concluído com R$ 999,5 mil em recursos do Estado.

“Esta entrega representa o compromisso do governo estadual com a saúde dos 23 municípios do Litoral Norte. O tomógrafo possibilitará mais que dobrar o número de exames realizados por mês, garantindo mais agilidade e assertividade nos diagnósticos”, disse o vice-governador.

"Esta entrega representa o compromisso do governo estadual com a saúde dos 23 municípios do Litoral Norte", disse Gabriel -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

A titular da SES destacou o volume de investimentos do Estado na saúde – já são cerca de R$ 800 milhões com o programa Avançar. “Nosso governo olha a saúde com responsabilidade, e temos a segurança de que as instituições estão também cumprindo seu papel”, disse Arita. “Temos um exemplo neste hospital, no qual já investimos mais de R$ 3 milhões. E agora com a perspectiva de em breve voltarmos para inaugurar o equipamento que vai qualificar o diagnóstico em Santo Antônio da Patrulha e região.”

Com o novo equipamento, será possível realizar tomografias mais nítidas, com um ganho de qualidade técnica e maior velocidade nos diagnósticos, segundo o diretor administrativo do hospital, Jeremias da Silva. “Atualmente, temos um tomógrafo no final da vida útil. Com o novo, teremos diagnósticos mais precisos e com mais segurança técnica”, explicou.

Atualmente, são realizadas 600 tomografias mensais no local. Com a chegada do novo equipamento, poderão ser realizadas até mil tomografias, conforme a demanda.