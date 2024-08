Comissão dos 200 anos da Confederação do Equador vai à Paraíba

A comissão temporária do Senado que planeja a comemoração dos 200 anos da Confederação do Equador promove na quinta-feira (8) audiência pública na Assembleia Legislativa da Paraíba, em João Pessoa, para debater o tema. O encontro contará com a participação de professores, pesquisadores e especialistas no assunto.

O objetivo do grupo é planejar e coordenar as atividades comemorativas do bicentenário da confederação, revolta iniciada em 1824 no Nordeste contra a monarquia de Dom Pedro I e em defesa da implantação de um regime republicano. A comissão já esteve no Ceará e em Pernambuco.

A audiência fecha a agenda de eventos da comissão na Paraíba, que começa na segunda-feira (6), às 10h, com uma reunião entre professores e especialistas no Instituto Histórico Arqueológico, Histórico e Geográfico do estado para a conferência de documentação referente ao acontecimento histórico.

Já na terça-feira, às 10h, o grupo se reúne no Museu Histórico de Campina Grande para a aferição de documentos, material iconográfico e produções artísticas, e mais tarde, às 15h, promove reunião com professores historiadores da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e especialistas no tema.

A comissão foi estabelecida a partir do requerimento RQS 752/2023 apresentado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE). Na justificativa do plano de trabalho, a senadora destaca que o movimento desempenhou um papel vital na construção da identidade nordestina e, em particular, pernambucana, "inspirando os brasileiros a lutar por um país onde todas as vozes sejam ouvidas, as liberdades individuais, respeitadas e a justiça prevaleça indistintamente".

História

A Confederação do Equador eclodiu em julho de 1824, em Pernambuco, e se espalhou para as províncias vizinhas, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A revolta foi reprimida pelas tropas imperiais, resultando na execução de 31 pessoas, entre 1824 e 1825. Entre os condenados, estava Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que se tornou um ícone revolucionário.

No requerimento de criação da comissão, Teresa sustenta que a revolução da Confederação do Equador foi um marco na história das lutas democráticas no Brasil.

"Na esteira das transformações inspiradas pela independência, muitos brasileiros ansiavam por um governo mais representativo e participativo. A confederação simbolizou essa aspiração ao buscar a criação de uma república federativa na região Nordeste, na qual diferentes estados pudessem colaborar em um sistema de poder descentralizado", diz a senadora.