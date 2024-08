Convênio com Hospital de Santo Antônio da Patrulha para compra de tomógrafo será assinado na sexta (2)

Será assinado na sexta-feira (2/8) um convênio do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), com o Hospital de Santo Antônio da Patrulha para a aquisição de um tomógrafo. O vice-governador Gabriel Souza e a titular da SES, Arita Bergmann, participam do ato, que será realizado na cidade do Litoral Norte às 11h30.

O repasse do Estado será de R$ 1,26 milhão para a compra do aparelho, que permitirá a realização de 400 novos exames de imagem no local, beneficiando 341 mil moradores do município e da região. Com o novo equipamento, poderão ser realizadas até mil tomografias, conforme a demanda.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de convênio com Hospital de Santo Antônio da Patrulha

Quando: sexta-feira (2/8), às 11h30

Onde: Auditório do Hospital de Santo Antônio da Patrulha (rua Marechal Floriano Peixoto, 732, Santo Antônio da Patrulha)