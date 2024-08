Senado celebrará 50 anos de seminário sobre problemas urbanísticos de Brasília

Eixo Rodoviário de Brasília no dia da inauguração da cidade, em 21 de abril de 1960; primeiro seminário sobre problemas urbanísticos foi realizado 14 anos depois - Foto: Arquivo Público do DF

A partir de requerimento da senadora Leila Barros (PDT/DF), subscrito por mais dez senadores, o Senado realiza segunda-feira (5), às 14h, sessão especial para celebrar os 50 anos do 1º Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília, promovido em agosto de 1974 no âmbito do Senado Federal.

Em 5 de agosto daquele ano, a Comissão do Distrito Federal, então responsável no Senado por legislar para o DF, promoveu e registrou o I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília. Na ocasião, o evento apontou que Brasília já se defrontava “com graves problemas urbanos, em que pese a ousadia de seu plano urbanístico”.

Sob a condução do então senador Cattete Pinheiro, então presidente da Comissão do DF, foram realizados quatro painéis técnicos com cerca de 200 cidadãos, técnicos, professores, estudantes e governantes que acompanharam e participaram ativamente dos debates. Os problemas da cidade foram debatidos com a presença do autor do Plano Piloto de Brasília, o urbanista Lucio Costa.

“As discussões abordaram transporte, educação, desenvolvimento e planejamento urbano, desenvolvimento rural e recursos humanos, tendo o completo registro do evento detalhado em publicação do Senado Federal, servindo até hoje como fonte importantíssima de pesquisa para se entender como a cidade chegou aos nossos dias. A sessão especial que requeremos busca, assim, celebrar um dos momentos marcantes da história de Brasília”, justifica a senadora Leila.

Recentemente, o Senado vem debatendo na Comissão de Meio Ambiente (CMA) os impactos do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), recém-aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Senadores e debatedores criticaram prerrogativas para uma possível especulação imobiliária, que privilegiariam interesses particulares em detrimento de importantes questões sociais, histórico-patrimoniais e ambientais.