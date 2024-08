Agosto Dourado: Governo do Estado reforça a importância do aleitamento materno

Foto: Arquivo/Secom

A amamentação vai além de um simples ato de nutrir; é uma conexão profunda que fortalece o vínculo entre mãe e filho. O leite materno é essencial para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê, pois oferece todos os nutrientes necessários. Por conta disso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) celebra o “Agosto Dourado”, um mês dedicado à promoção do aleitamento materno.

Este ano, a Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM), que ocorre entre 1° e 7 de agosto, traz o tema “Amamentação: Apoie em todas as situações”. O foco é reforçar a importância do aleitamento e suporte a todas as mães, reduzindo as desigualdades e no apoio a grupos vulneráveis.

Na maternidade do Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José, uma das unidades próprias da SES, as mães recebem orientações essenciais sobre a técnica de amamentação. A pega adequada é fundamental para o sucesso do processo e o bem-estar da mãe e do bebê. O hospital atende, em média, 300 mães por mês.

Uma das principais preocupações das mulheres ao amamentar é garantir a quantidade adequada de leite e a habilidade do ato. O sucesso da amamentação está intimamente ligado à informação, por isso é importante que as gestantes busquem conhecimento desde a gravidez, preparando-se para essa fase desafiadora tanto para o bebê quanto para a família envolvida. O suporte de uma rede ativa e efetiva é importante para a mulher que amamenta, especialmente após o nascimento do bebê, quando muitos hormônios estão em ação e a mãe pode se sentir cansada.

“Trabalhamos com grupos de gestantes de alto risco internadas, preparando-as para a amamentação. Após o nascimento, oferecemos orientações essenciais para o sucesso desse processo, com abordagens fundamentais para quem está amamentando. Orientamos sobre como amamentar adequadamente, incluindo a pega e o posicionamento adequado da mãe e do bebê. Isso proporciona maior controle e mobilidade da língua e da boca, resultando em uma sucção mais eficaz e menos cansaço para o bebê”, explica Camila Furtado Rodrigues, enfermeira especialista em aleitamento materno e responsável pelo Banco de Leite do Hospital Regional de São José.

Com uma equipe multidisciplinar, o Hospital Regional acolhe e ensina técnicas de amamentação e extração do leite materno. O Banco de Leite Humano da unidade é fundamental nesse suporte, que vai além do período hospitalar.

As mães que permanecem no alojamento, recebem visitas diárias da equipe do Banco de Leite e têm acesso à sala de ordenha. Após a alta, o acolhimento continua. As mulheres que enfrentam dificuldades podem retornar à maternidade para serem atendidas pelos profissionais do Banco de Leite. Aquelas que apresentam excedente de leite, podem se cadastrar para serem doadoras, contribuindo para a nutrição dos bebês da UTI neonatal.

:: Confira aqui os Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta que existem em SC

https://rblh.fiocruz.br/localizacao-dos-blhs

Mês de incentivo ao aleitamento

O Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade da alimentação infantil: o leite materno. No Brasil, o mês do Aleitamento Materno foi instituído pela Lei nº 13.435/2.017 que determina que, no decorrer de agosto, serão intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

Por meio do leite materno o bebê recebe os anticorpos da mãe que o protegem contra doenças como, diarreia e infecções, principalmente as respiratórias. O risco de asma, diabetes e obesidade é menor em crianças amamentadas, mesmo depois que elas param de mamar. A amamentação é, ainda, um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança, importante para que ela tenha dentes fortes, desenvolva a fala e tenha uma boa respiração.

