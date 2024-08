Hospital de Viamão retoma serviços após entrada de nova gestão

A Secretaria da Saúde (SES) esteve presente, na noite de quarta-feira (31/7), no Hospital de Viamão para acompanhar a transição na gestão do serviço, que agora passa para o Instituto Maria Schmidt (Imas). A empresa foi contratada de forma emergencial por parte da prefeitura da cidade, que adquiriu a estrutura física anteriormente pertencente à Fundação Universitária de Cardiologia (FUC). A expectativa é de que a prestadora possa retomar serviços que acabaram sendo fechados pela antiga gestão nos últimos anos, como as cirurgias gerais eletivas – que agora já estão reativadas.

A troca administração foi oficializada na meia-noite de quarta (31/7) para esta quinta-feira (1/8). A transição foi acompanhada pela diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae) da SES, Lisiane Fagundes. “É um momento histórico para a cidade. O Instituto de Cardiologia fez a gestão do hospital de Viamão durante 18 anos e temos muito a agradecer por toda a dedicação e por todos os anos que esteve à frente da gestão do hospital. Mas a mudança era necessária”, disse.

A diretora aponta algumas dificuldades de prestação de serviço que ocorreram de alguns anos para cá, citando o fechamento da maternidade, ocorrido em 2020. “Foi uma situação muito complicada, porque é um município com quase 250 mil habitantes. Não ter a maternidade foi um baque para a cidade e acabou sobrecarregando outros serviços”, disse Lisiane.

Ela aponta ainda um outro fechamento ocorrido no final de 2022, que foi o da traumato e ortopedia. “A redução de atendimento impacta na saúde da população. É um município rodeado por rodovias, então a gente tem casos de acidentes que precisam ser atendidos no hospital”, explica Lisiane.

Processo de transição

A aquisição do hospital por parte da prefeitura teve a participação do governo do Estado com um empréstimo de R$ 24 milhões obtido junto ao Banrisul. O empréstimo ocorreu por meio do Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados sem fins lucrativos – conveniados ao Sistema Único de Saúde – e dos Hospitais Públicos (Funafir) – vinculado à SES.

O processo de contratação do novo gestor por parte da administração municipal foi aberto em junho, com a definição do Imas entre as empresas que demonstraram interesse. “A transição não acontece num único dia e horário. É um processo que já vinha ocorrendo ao longo de todo o mês passado. O Imas iniciou o processo no início de julho junto do Instituto de Cardiologia, com o apoio do município e do Estado”, conta Lisiane. “O objetivo era se ambientar, fazer a seleção dos profissionais, identificar as principais necessidades que a instituição tinha e se organizar para a prestação de serviço.”

Reabertura da cirurgia geral eletiva

Já nesta quinta, primeiro dia de prestação efetiva de serviço pelo Imas, o hospital já realizará a reabertura de agenda do atendimento de pacientes eletivos para cirurgia geral.

“Esse era um serviço importantíssimo, com pessoas que estavam aguardando para procedimentos com cirurgia de hérnia e de vesícula, por exemplo. A reabertura imediata é um marco importante”, ressalta Lisiane.