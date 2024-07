Dengue em SC: inscrições para a segunda etapa da campanha de recolhimento de pneus abrem na próxima segunda

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/SECOM

Os municípios catarinenses que têm interesse em aderir à segunda edição da campanha de recolhimento de pneus de 2024 podem se inscrever a partir de segunda-feira, dia 5 de agosto, no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive ). O prazo vai até o dia 9 de setembro.

:: Orientações para aderir à campanha estão disponíveis aqui

“O objetivo da campanha é ajudar na prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti: dengue, Zika e chikungunya. Sabemos que os pneus são potenciais criadouros para o mosquito e dar o destino correto a esse material é fundamental”, destaca Maico Roberto Luckmann, biólogo da Dive.



A campanha de recolhimento de pneus é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES), com o Instituto do Meio Ambiente (IMA), por meio do Programa Penso, Logo Destino, e as empresas Xibiu e Reciclanip, responsáveis pela coleta e reciclagem de pneus em todo o Brasil.

“A cada edição conseguimos um engajamento maior dos municípios. Já é um projeto consolidado, que além de preservar o meio ambiente ajuda na prevenção das doenças”, afirma Cícero Luís Brasil, coordenador estadual do Programa Penso, Logo Destino, e técnico do Instituto do Meio Ambiente (IMA).

Dengue em SC

O Aedes aegypti tem como criadouros os mais variados recipientes que possam acumular água parada. Os mais comuns são pneus sem uso, latas, garrafas, pratos dos vasos de plantas, caixas d’água descobertas, calhas, piscinas e vasos sanitários sem uso. A fêmea do mosquito pode, também, depositar seus ovos nas paredes internas de bebedouros de animais e em ralos desativados, lajes e em plantas como as bromélias.

De acordo com o último informe epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira, 31 de julho, o estado contabiliza mais de 363 mil casos prováveis da doença. Além disso, 323 óbitos já foram confirmados.

:: Confira aqui o informe completo



