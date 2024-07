Saúde em Obras: Governo do Estado inaugura nova sala de espera do Hospital Regional de São José

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

Para melhorar a qualidade do atendimento à população, o governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, inauguraram nesta terça-feira, 30, a nova sala de recepção do Hospital Regional de São José. O espaço oferece aos pacientes e acompanhantes um ambiente mais humanizado, acolhedor e confortável, incluindo novas cadeiras, fraldário e banheiros adaptados para pessoas com deficiência, tudo em um ambiente climatizado. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 1,2 milhão.

“É um hospital histórico, referência. Então esse espaço que nós estamos ampliando vai aliviar a dificuldade das pessoas se acomodarem. Nós precisamos facilitar cada vez mais o atendimento das pessoas ser mais humanizado, mais respeitoso. É o início de todas as reformas que a gente vai fazer. A gente quer deixar esse hospital com condições que ele merece”, disse o governador Jorginho Mello.

A nova sala de espera, com 216 metros quadrados, terá capacidade para acomodar cerca de 120 pessoas. A construção utilizou um sistema construtivo pré-fabricado com blocos modulares. O método eliminou a necessidade de um canteiro de obras convencional e reduziu o impacto no local, que é de acesso emergencial.

Foto: Reprodução/Secom SC

“É mais um passo para que a gente possa estar cumprindo a determinação do governador Jorginho Mello de entregar mais qualidade no atendimento para nossa população. A entrega do modular de uma recepção adequada com atendimento mais humanizado, não deixando a pessoa do lado de fora, faz parte de um conjunto de obras, são mais de R$ 12 milhões de investimentos em 18 meses no nosso governo. Essa unidade é fundamental, é o maior hospital público de administração direta: são 370 leitos, atendemos mais de 22 mil pessoas ao mês e é fundamental que a gente dê dignidade para quem é atendido aqui”, explicou o secretário Diogo Demarchi.

As intervenções realizadas no Hospital Regional de São José (HRSJ), desde 2023, envolvem investimentos do Governo do Estado que já somam mais de R$ 11,9 milhões em contratos, bem como iniciativas filantrópicas destinadas a melhorar a infraestrutura de atendimento médico.

“É um espaço mais confortável, mais humano, mais adequado para atender a população catarinense. Com bancos espaçosos, confortáveis no lugar de cadeiras muitas vezes quebradas. Então temos aqui um espaço totalmente novo e moderno”, comemorou o diretor-geral do Hospital, Daywson Pauli Koerich.

O HRSJ é uma unidade pública da Secretaria de Estado da Saúde, que funciona no sistema porta aberta. Em 2024, o Hospital já realizou uma média de 1.700 internações mensais e mais de 100 mil atendimentos, sendo 62 mil apenas no setor de Emergência.

Foto: Reprodução/Secom SC

Mais investimentos de R$ 3,9 milhões

As melhorias na unidade continuam e o trabalho não para. As novas obras incluem a reforma de 30 quartos de internação e a restauração completa da fachada, com a substituição das janelas com investimentos de R$ 3,9 milhões. As intervenções também abrangem a substituição de quatro elevadores, além da reforma dos consultórios clínicos e dos banheiros da Maternidade e da UTI Neonatal.

Desde o ano passado, o hospital passa por reformas estruturais que têm proporcionado uma ampla renovação na unidade, como a recuperação do sistema de aquecimento de água, a reforma dos telhados, a adequação da rede de gases medicinais, a retomada das obras da nova UTI 2, além da abertura de novos leitos de enfermaria na emergência clínica e a reforma do Centro de Material Esterilizada.