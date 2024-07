Programa de Cirurgias do Estado beneficia 513 pacientes do Hospital Nossa Senhora das Graças em Bom Retiro

Foto: Divulgação

O Hospital Nossa Senhora das Graças, de Bom Retiro, na Serra Catarinense, é uma das instituições que participam do Programa de Cirurgias do Governo do Estado. Os dados indicam que, de janeiro a julho de 2024, foram realizadas mais de 513 cirurgias. Entre os procedimentos mais frequentes estão cirurgias gerais, de ginecologia e urologia.



Para o diretor do hospital, Alfredo Martinho Rosar, as cirurgias eletivas desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dos pacientes da região. Ele destacou que, anteriormente, existia uma fila considerável de cirurgias represadas, mas com a implementação do Programa de Cirurgias Eletivas do Estado, a fila diminuiu significativamente.

“Os procedimentos eletivos trazem grande redução de danos nas vidas dos pacientes. Podemos citar um exemplo: a incapacidade temporária de trabalhar por problemas de hérnias e vesículas com cálculos. Além disso, trazem qualidade de vida para a população, pois se esses pacientes esperassem por um longo tempo, a chance de complicação aumentaria de forma significativa”, explica o diretor Alfredo Martinho Rosar.

Quanto à origem dos pacientes submetidos às cirurgias, a grande maioria é de Lages. Também há de municípios vizinhos como Otacílio Costa, São Joaquim, Painel, Bocaina do Sul, Correia Pinto, Urupema, Bom Jardim da Serra, Ponte Alta, Cerro Negro, Anita Garibaldi, Urubici, entre outros.

Atualmente, a unidade hospitalar conta com vários colaboradores, entre eles sete médicos: quatro clínicos gerais, um cirurgião geral, um anestesista, um psiquiatra. Também há uma psicóloga, uma assistente social, um farmacêutico, um tecnólogo em radiologia, uma nutricionista, sete enfermeiros, 21 técnicos de enfermagem, dois recepcionistas, um auxiliar de farmácia, um auxiliar administrativo, um administrador e oito serviços gerais.

