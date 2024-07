Hemocentro e Fundação São Camilo inauguram posto de coleta de sangue em Esteio

Em parceria com o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), vinculado à Secretaria da Saúde (SES), entra em funcionamento na quarta-feira (31/7) o posto de coleta externa de sangue na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Neste primeiro momento, as coletas serão quinzenais, às quartas-feiras, com agendamento prévio pelo telefone (51) 2126-8300.

A estrutura, localizada no Hospital São Camilo (rua Castro Alves, 948), possui três estações de coleta para a doação de sangue. A previsão é contemplar de 30 a 40 doadores por dia e 100 doadores por mês, seguindo as orientações daRede Estadual de Apoio à Doação de Sangue (Reads), que propõe coletas nos municípios de forma periódica com intervalos fixos.

O objetivo do novo serviço é ampliar o acesso da população à doação de sangue. Sua implementação representa a inclusão do município de Esteio na Reads e será referência em captação de doadores de sangue na região pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A abertura do ponto de coleta faz parte das metas do Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados (DESH) no Plano Estadual da Saúde 2024-2027. O posto de coleta externa contará com a supervisão e acompanhamento de profissionais do Hemorgs, que também é responsável pela capacitação da equipe local para atendimento ao doador.

Requisitos básicos para doação de sangue

Estar em boas condições de saúde;

ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Menores de 16 anos precisam ir acompanhados pelos responsáveis;

pesar no mínimo 50 kg;

estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas);

estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação);

apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (carteira de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação).

Dica importante:

Para que a doação seja a melhor possível, é necessário que o doador se hidrate muito bem 24 horas antes da doação com líquidos em geral, se possível dois litros ao todo, podendo ser água, suco e refrigerante, entre outros. A hidratação favorece a fluidez sanguínea.