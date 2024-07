Secretaria da Educação lança documentário em homenagem aos servidores afetados pelas enchentes

Em homenagem aos servidores afetados pelas enchentes de maio, a Secretaria da Educação (Seduc) lançou o documentárioNossas Vozes. O curta-metragem, disponível no canal TV Seduc RS, do Youtube, traz o depoimento de três diretoras de escolas estaduais da Região Metropolitana de Porto Alegre, em lugares que foram gravemente atingidos pela força das águas.

Tatiani Prestes, da Escola Guarani (Canoas), Rejane Fortes, da Escola Eldorado do Sul (Eldorado do Sul), e Adriana Rosa, da Escola Américo (Eldorado do Sul), compartilham relatos e emoções, em um resgate da jornada de superação e resistência ao longo das semanas mais críticas da crise meteorológica.

"A participação no documentário permitiu dar voz a tudo o que passamos desde maio, quando as águas invadiram nossas escolas e nossas casas. Primeiro, um sentimento de sobrevivência e a busca pelas vidas; posteriormente, de limpeza e reconstrução; agora, de recomeço”, comentou Tatiani.

A produção está dividida em três momentos, iniciando com imagens de arquivos que mostram a dimensão da tragédia no Rio Grande do Sul. Em seguida, as protagonistas entram em cena, narrando os acontecimentos a partir da perspectiva de quem liderou os esforços para coordenar a comunidade escolar e manter o vínculo com os alunos. Gravado no estúdio do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, os relatos oferecem uma visão intimista, com memórias que se complementam.

A última parte do documentário destaca o reconhecimento da dedicação das diretoras, com as vozes de alunos, coordenadores e familiares que acompanharam o trabalho das três mulheres durante a tragédia climática. Também são mostrados registros das escolas, que retornam às atividades presenciais após três meses.

Realizado pela Assessoria de Comunicação da Seduc,Nossas Vozestem direção de Rodrigo Peixoto, roteiro e produção de Júlia Aguiar, Cainan Silva e Rodrigo Peixoto, direção de arte e edição de Eduardo Cubas, além de Daniel Marcilio e Gustavo Perez na equipe de produção. A coordenação e supervisão é de Bianca Garrido.