Região Celeiro pode ter recorde de candidaturas únicas para prefeito e vice

São Martinho define consenso em torno do nome do atual prefeito (Foto: Divulgação)

A Região Celeiro vive uma expectativa inédita de ter o maior número de municípios com candidaturas únicas para prefeito e vice-prefeito na história recente. Atualmente, dois municípios já possuem consenso definido entre todos os partidos políticos, enquanto outros três estão próximos de ter apenas uma candidatura, mesmo sem consenso total.

Em São Martinho, um acordo entre todas as siglas partidárias resultou no apoio à reeleição do atual prefeito Jeancarlo Hunhoff (PP), com Altemir Luft (MDB) como vice-prefeito. Este consenso reflete um desejo coletivo de continuidade administrativa.

Inhacorá também alcançou um consenso partidário, unindo as siglas locais em torno da candidatura de Emerson Cavalli (PP) para prefeito, com Elísio Roberto da Silva (União Brasil) como vice. Este município já havia formado uma candidatura única nas eleições de 2020.

Além de São Martinho e Inhacorá, outros três municípios estão próximos de ter candidaturas únicas, embora sem consenso pleno. Em Vista Gaúcha, a candidatura à reeleição do prefeito Claudemir José Locatelli (MDB) com André Danette (PP) como vice está confirmada. A oposição, até o momento, não apresentou candidato.

Em Derrubadas, o atual vice-prefeito Miro Mulbaier será confirmado como candidato a prefeito, com o vereador Cristiano de Carvalho como vice. A oposição, composta pelo PP e PL, ainda não divulgou nenhum nome, indicando a possibilidade de não participar da disputa majoritária.

Na cidade de Braga, o MDB já confirmou a chapa com Sadi Dellallibera para prefeito e Marinês Balestrin como candidata a vice. A oposição também parece não ter candidatos definidos para a majoritária, o que pode resultar em uma candidatura única.

Se as expectativas se confirmarem, a Região Celeiro pode testemunhar um cenário eleitoral singular, com vários municípios optando por candidaturas únicas, refletindo uma busca por estabilidade e consenso político.