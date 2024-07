Rio Grande do Sul adere ao Programa Mais Acesso a Especialistas

A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou, nesta sexta-feira (26/7), o documento que possibilita a adesão ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), do governo federal. Pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) extraordinária, a resolução 490/24 corresponde a uma das etapas do Programa Nacional de Expansão e Qualificação da Atenção Ambulatorial Especializada. O objetivo é facilitar o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) às consultas e aos exames especializados o mais rápido possível e com menos burocracia.

Elaborado de forma conjunta entre as esferas municipais e estadual, o Plano de Ação Regional (PAR) do Rio Grande do Sul formaliza especialidades e referências regionais, bem como valor financeiro e quantitativo físico para Oferta de Cuidados Integrados (OCI). Cada OCI é um conjunto de procedimentos e dispositivos de gestão do cuidado inerentes a uma etapa da linha de cuidado para um agravo específico. Cada agravo de saúde e as especialidades correspondentes, que exigem múltiplos acessos a serviços de atenção especializada e a realização de várias consultas/exames especializados para concluir uma etapa do cuidado, terão uma OCI.

A titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, assinou, nesta sexta (26), o documento de adesão -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Arita salientou que o momento é de muita importância e demonstra grande mobilização. “O principal objetivo desse trabalho é aumentar a oferta para diminuir a demanda de espera por consultas e exames, uma vez que o cuidado integrado vai ser oferecido para 286 mil OCIs – e cada OCI significa, na prática, uma pessoa”, disse.

“Estamos muitos felizes em conseguir o entendimento que gerou a pactuação do plano. Foi uma CIB histórica e esta resolução representa o registro do Estado em consolidar um denominador comum para aprovação nas próximas etapas”, explicou a secretária.

A diretora do Departamento de Atenção Especializada (Dgae), Lisiane Fagundes, também comemorou e agradeceu às equipes que trabalharam para que o avanço fosse possível. “O desafio maior ainda está por vir, que é a execução e os alinhamentos para que seja cumprido o cronograma de trabalho. Este é um documento vivo”, ressaltou.

A adesão total dos gestores ao PMAE tem como requisitos:

Adesão simplificada do gestor no InvestSUS, como aderir;

Inserção do Plano de Ação Regional (PAR) no InvestSUS, como proceder;

Pactuação do PAR na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), no Colegiado de Gestão do Distrito Federal ou na Comissão Intergestores Regional (CIR);

Análise do PAR pelo Ministério da Saúde; e

Publicação de Portaria específica com aprovação do PAR.

O diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Aristides Vitorino De Oliveira Neto, parabenizou o esforço da Secretaria da Saúde em dar este passo inicial. “Momento muito importante para o programa e país, pois o Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a enviar o plano de ação regional para aprovação do ministério. Os debates e discordâncias são muito ricos e reforçam a democracia e a relação interfederativa no âmbito da saúde”, pontuou.