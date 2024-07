Estado abre 20 leitos de UTI e habilita cirurgias eletivas no Hospital e Maternidade de São Miguel do Oeste em Joaçaba

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / SECOM

O governador Jorginho Mello anunciou nesta quinta-feira, 25, a abertura de 20 leitos de UTI no Hospital e Maternidade São Miguel, em Joaçaba. O Governo do Estado irá garantir o custeio por meio da contratualização com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), assegurando o funcionamento dos leitos e a realização de cirurgias eletivas. A partir do anúncio, que também teve a presença do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, o Hospital, que é privado, vai passar a oferecer serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Demos uma cara pra esse Hospital tão importante para Joaçaba e região, mas que estava abandonado. Agora habilitamos as cirurgias via SUS e estamos entregando hoje 20 leitos de UTI para atender os pacientes do Meio-Oeste. Os profissionais vão passar a atender melhor a sociedade, com conforto, carinho e prestação de serviço com qualidade”, destacou o governador Jorginho Mello.

Esta iniciativa representa o sexto hospital privado a integrar a rede do SUS desde o início da atual gestão. O hospital poderá realizar cirurgias de alta complexidade nas especialidades ortopédica, bariátrica, vascular, endovascular, urológica, ginecológica e cirurgia geral.

Foto: Reprodução/Secom SC

A unidade hospitalar conta com 102 leitos, sendo 20 de UTI. Com este investimento a previsão é realizar de 400 a 600 cirurgias por mês pelo SUS, contribuindo para a redução das filas e trazendo alívio àqueles que buscam saúde e qualidade de vida.

“Essa é mais uma demonstração de tudo o que estamos fazendo desde o início do governo, por determinação do nosso governador Jorginho Mello que é ampliar os serviços para a população e melhorar as estruturas dos nossos hospitais. Esses procedimentos que passam a ser feitos aqui em Joaçaba vão permitir que o paciente consiga ser atendido perto de casa e com mais agilidade”, enfatizou o secretário Demarchi Silva.

“Queremos fazer ainda mais. Além da UTI, vamos implantar novos serviços que atendam as carências locais. O investimento inicial está estimado em R$ 5 milhões, sempre priorizando tecnologias de ponta para proporcionar um atendimento resolutivo, eficaz e humanizado”, declarou Robson Schmitt, superintendente do IMAS, instituição gestora da unidade.

:: Mais fotos no álbum