Otorrino esclarece dúvidas sobre lavagem nasal

Quem pode realizar a lavagem nasal?

A lavagem nasal pode ser feita em crianças e adultos. Segundo Borges, pode ser realizada com segurança a partir do primeiro dia de vida, desde que o dispositivo para a prática, volume, posição e pressão estejam corretos. Além disso, pessoas em gestação podem fazê-la também e pode, inclusive, ser uma aliada durante o período. “Muitas gestantes têm o que a gente chama de rinite gestacional. O nariz tende a ficar mais entupido e/ou escorrendo. Nesse caso, a lavagem nasal com soro fisiológico também é uma forma muito segura de ajudar a atenuar esses sintomas”, destaca a médica.

Para que serve exatamente a lavagem nasal?

Serve para a higiene, umidificação do nariz e prevenção e tratamento de doenças respiratórias. “A lavagem nasal deve ser feita diariamente, mesmo em crianças saudáveis, para prevenir contaminações, eliminar micro-organismos presentes apenas nas narinas e seios nasais antes que penetrem no organismo”.

É importante destacar, que, de acordo com Sofia Borges, na fase de doença respiratória, a limpeza ajuda a reduzir a inflamação que provoca as secreções e alivia, assim, os sintomas. “Ao eliminar o muco das paredes do nariz e da face, essa técnica remove o vírus alojado na região e reduz os desconfortos causados pela inflamação".

Quando e para quem a lavagem nasal é indicada?

Quem deseja fazer a higiene nasal ou a umidificação nasal;

Quem apresenta sangramentos nasais;

Quem tem dificuldade em sentir cheiros (algo que ficou comum pós-Covid-19)

Quem sente o nariz entupido ou apresenta escorrimento;

Pacientes que têm indicação cirúrgica tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório;

E até pacientes que têm perfuração de septo ou que precisaram passar por alguma sessão de radioterapia na região do nariz.

(orientações da otorrino Sofia Borges)

Com qual frequência preciso fazer a lavagem nasal?

A frequência é definida conforme o objetivo do paciente e do tratamento. Se o paciente tiver um quadro mais controlado de rinite, ele pode realizá-la uma vez por dia apenas. Mas, se ele apresentar um quadro mais grave, a frequência pode ser maior. Por isso, de acordo com a médica, a lavagem nasal deve ser prescrita de forma individualizada.

Posso utilizar água do mar para realização da lavagem nasal?

A recomendação é que a lavagem seja feita com soluções isotônicas (soro fisiológico) ou soluções hipertônicas a 2% e 3%, já prontas no mercado, segundo a otorrinolaringologista. “A água do mar é muito hipertônica, ou seja, contém muito mais sal que a solução fisiológica. Ela é contraindicada para a lavagem nasal porque, além de não podermos garantir sua limpeza, pode ser desconfortável devido ao excesso de sal", alerta.

Sofia explica que o soro utilizado para a lavagem nasal nunca pode estar em temperatura fria. De acordo com a otorrino, o soro ideal para a irrigação é aquele com temperatura ambiente ou levemente morno. “É muito importante lembrar que na época do inverno, o soro que é guardado dentro do banheiro acaba ficando frio. Às vezes, a temperatura ambiente torna-se fria para a mucosa e isso pode ser desconfortável durante a lavagem. Então pode ser que seja necessário esquentar um pouquinho no micro-ondas antes de realizar a lavagem”, complementa.