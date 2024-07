Estado vai repassar mais R$ 2,1 milhões a seis hospitais de pequeno porte para obras e equipamentos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vai repassar R$ 2,1 milhões a seis hospitais de pequeno porte do Estado para a reforma das unidades e a compra de equipamentos. Os recursos vão possibilitar a qualificação do atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A cerimônia de assinatura dos convênios, realizada na tarde desta quarta-feira (24/7), teve a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. Prefeitos dos municípios beneficiados e gestores das instituições também participaram, de forma on-line.

Na cerimônia, Arita ressaltou a importância dos hospitais de pequeno porte (HPP), de até 50 leitos, para a rede de saúde do Estado. “Na calamidade de abril e maio, esses hospitais tiveram um papel importante”, disse. "Isso pode ser observado tanto na rede assistencial quanto na oferta de atendimento de média e baixa complexidade próximo à localidade onde as pessoas moravam”, destacou.

Os recursos fazem parte do programa Avançar na Saúde. O maior beneficiado nos repasses é o Hospital Beneficente de Vista Gaúcha que receberá R$ 750 mil para obras de reforma e ampliação do prédio, com um novo pronto-atendimento e uma central de material esterilizado de acordo com as normas técnicas. “É um momento histórico para o município”, disse o prefeito Claudemir José Locatelli.

Outros R$ 367 mil foram destinados à reforma do setor de nutrição e dietética do Hospital Beneficente Nossa Aparecida, em Paraí. O Estado repassará ainda R$ 355 mil para a aquisição de equipamentos no Hospital Nossa Senhora de Fátima, no município de Alpestre. Na Sociedade Hospitalar São Jacob, em Selbach, R$ 315 mil serão usados na compra de equipamentos e mobiliário.

Em Dom Feliciano, os R$ 308 mil repassados pela SES vão possibilitar a troca de portas e janelas no Hospital São José. Serão liberados ainda R$ 50 mil, oriundos de emenda parlamentar, para a compra de equipamentos para qualificar o atendimento no Hospital São Francisco de Paula, em São Francisco de Paula.

“O Avançar na Saúde recebeu 94 propostas e beneficiou 69 municípios em um valor total de R$ 40,1 milhões. Anos atrás, havia um movimento de fechamento dos hospitais menores. Nós queremos o fortalecimento dessas organizações”, frisou.