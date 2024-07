Lacen celebra 73 anos de serviços essenciais à Saúde em Santa Catarina

Foto: Ricardo Trida / SECOM

Referência estadual, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), completa 73 anos de relevantes serviços prestados à população de Santa Catarina. Entre janeiro e junho deste ano, o Lacen e sua rede de laboratórios regionais, realizaram 811.625 exames, refletindo sua importância no monitoramento e na vigilância em saúde no estado.



A diretora, Marlei Pickler Debiasi, destaca que o laboratório tem sido ao longo das décadas um componente importante na linha de frente em resposta às emergências em saúde pública, como a pandemia do Coronavírus. “Somos um laboratório de referência estadual em vigilância em saúde, produzindo dados que são primordiais para desencadear ações de proteção à saúde. O Lacen torna visível aquilo que é invisível. Com a dedicação de nossa equipe, enfrentamos desafios com coragem para alcançar resultados que beneficiam toda a nossa comunidade”.

Áreas de atuação

Desde 2007, a instituição desenvolve suas atividades com base em dois eixos principais: Biologia Médica e Análise de Produtos e Meio Ambiente. Os setores correspondentes à Gerência de Biologia Médica, realizam exames voltados à vigilância de doenças de interesse epidemiológico e os da Gerência de Produtos e Meio Ambiente, realizam análises em alimentos, saneantes, cosméticos, medicamentos, produtos para a saúde e água para consumo.

Para isso, dispõe de equipamentos de alta tecnologia, como sequenciadores de nova geração (NGS), cromatógrafo gasoso, espectrometria de massa entre outros, além de uma equipe altamente capacitada para a realização de análises de média e alta complexidade.

Foto: Reprodução/Secom SC

Estrutura

Atualmente, o Lacen conta com 175 servidores na unidade de Florianópolis, incluindo farmacêuticos bioquímicos, biólogos, médicos veterinários, químicos, psicólogos, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, técnicos administrativos, técnicos em informática, motoristas e agentes de manutenção. Nos laboratórios regionais atuam 42 servidores, como farmacêuticos bioquímicos, biólogos e técnicos de laboratório.

Foto: Reprodução/Secom SC

História

Localizado na Rua Felipe Schmidt, 788, no Centro de Florianópolis, o LACEN tem passado por uma significativa evolução desde sua fundação. Originalmente fazia parte do Departamento de Saúde Pública, sendo oficialmente estabelecido como Laboratório Geral do Estado em 24 de julho de 1951.

Em 1990, foi integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e se consolidou como um componente essencial de vigilância em saúde, atuando em conjunto com a vigilância sanitária e epidemiológica. Atualmente, conta com uma unidade central em Florianópolis, além de cinco Laboratórios Regionais situados em Chapecó, Joaçaba, São Miguel do Oeste, Joinville e Criciúma, abrangendo os 295 municípios do estado.

Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações para a imprensa:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

[email protected]