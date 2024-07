Viaduto em São José do Rio Preto recebe nome de Vicente Vitagliano

O viaduto localizado no quilômetro 72,8 da rodovia BR-153, no município de São José do Rio Preto, em São Paulo, recebeu o nome de Vicente Vitagliano. A Lei 14.928, de 2024 , que institui a denominação, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (22). Vicente Vitagliano foi um empresário do setor cafeeiro que chegou ao Brasil em 1900.

A nova norma teve origem em projeto de lei ( PL 768/2019 ) aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado (CI) em 25 de junho. O texto, de autoria do então deputado Geninho Zuliani, recebeu parecer favorável do senador Jayme Campos (União-MT).

Em relatório, o senador diz que Vitagliano, morto em 1972, "dedicou grandes esforços ao desenvolvimento regional e ao bem-estar dos cidadãos" da região. Jayme relata ainda que, em 2016, a família do empresário doou ao município, sem custos, cerca de 33 mil metros quadrados de terras para a implementação de uma estrutura viária, o que viabilizou a construção do viaduto.