Lei torna Lagarto, em Sergipe, a Capital Nacional da Vaquejada

A cidade de Lagarto, no estado de Sergipe, tornou-se a Capital Nacional da Vaquejada. A Lei 14.930, de 2024 , que institui a medida, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (22) e está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (23).

A norma teve origem no Projeto de Lei (PL) 3.324/2019, aprovada em caráter definitivo pela Comissão de Educação (CE) do Senado em 25 de junho. O texto foi apresentado pelo deputado federal Fabio Reis (PSD-SE) e, com o voto favorável do relator na CE, senador Rogério Carvalho (PT-SE), seguiu diretamente para sanção presidencial.

Rogério Carvalho observou que a vaquejada é um esporte tipicamente nordestino, atualmente realizado com cuidados específicos para não haver maus-tratos aos animais envolvidos. Ele disse que a vaquejada é tradição na cidade de Lagarto há mais de 100 anos.

Ainda de acordo com Rogério Carvalho, o município de Lagarto tem o maior parque de vaquejada do Brasil, o Parque Palmeiras. Nascido na cidade, o senador ressaltou que acompanha as vaquejadas desde criança. Ele informou que Lagarto já tem o título de Capital Estadual da Vaquejada, conferido em 2019 por lei estadual. O parlamentar acrescentou que a vaquejada gera mais de 700 mil empregos diretos e indiretos e movimenta anualmente mais de R$ 800 milhões na região.