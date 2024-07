A Justiça Eleitoral, divulga lista de mesários nas Eleições Municipais de Tenente Portela

A Justiça Eleitoral da 101ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, convocou eleitores para trabalharem de mesários nas Eleições Municipais em outubro deste ano no município de Tenente Portela

Em caso de impossibilidade de ser mesário por algum motivo de saúde, viagem ou outro, os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento.

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) NEIMAR PEDRO KAIBERS, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, Circunscrição

Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, em conformidade com o disposto no art. 120, § 3º do Código Eleitoral, combinado com a Resolução TSE n.º 23.736/24, procedeu à nomeação das componentes e dos componentes das 41 Mesas

Receptoras de Votos e de Justificativas que atuarão em 06 de outubro de 2024. Na mesma oportunidade, dá conhecimento de que foram designados os

locais onde serão instaladas as Seções Eleitorais desta Zona, consoante relação anexa

Município: Tenente Portela

Local de Votação: 1015 - ESC. EST. CLEIA S. DALBERTO

Seção: 15

STEPHANIE FAGUNDES 103315200493 PRESIDENTE DE MESA

SIMONE BROETTO 100677510477 1º MESÁRIO

CAMILA ANTUNES WEIMER 107198200477 2º MESÁRIO

CARINE ZIMMERMANN 110230230400 SECRETÁRIO

Seção: 54

ELIS FERNANDA GRETER WINK 096797420485 PRESIDENTE DE MESA

MAGALI TRINDADE FREITAS 039916220477 1º MESÁRIO

ADRIELI CAROLINE DA LUZ DA SILVA 110231220485 2º MESÁRIO

KALLIE BOTTEGA BARBOSA 119282410400 SECRETÁRIO

Seção: 58

HUMBERTO CHIODI 105152690426 PRESIDENTE DE MESA

RAQUEL DA SILVA BROCHIER 109364140477 1º MESÁRIO

ELISABETE KUNDE COCENSKI 056832610434 2º MESÁRIO

ANDRESA GABRIELA VILLANI 105153760418 SECRETÁRIO

Seção: 64

CASSIA GIACON VIAN 100673450477 PRESIDENTE DE MESA

LUIZ CARLOS CARDOSO 057211460493 1º MESÁRIO

ELIANDRA MACHADO 081904080485 2º MESÁRIO

CRISTIANO SILVEIRA MACHADO 062164790418 SECRETÁRIO

Seção: 76

GABRIELA FERNANDA LIBARDONI KLEVER 094412220477 PRESIDENTE DE MESA

SOLENI AMORIM DE QUADRA 045944040400 1º MESÁRIO

ANA CARLA BONI WINK 100673750493 2º MESÁRIO

KEYLA MICAELA SCHIEFELBEIN 125545100400 SECRETÁRIO

Seção: 78

BRUNA LUIZA SILVEIRA 110230910442 PRESIDENTE DE MESA

DIONATA LAMPERT DA SILVA 113437510400 1º MESÁRIO

CAROL SOARES 117912110450 2º MESÁRIO

CAMILA ALMEIDA DE MORAES 051295641341 SECRETÁRIO

Seção: 84

VANESSA TAIS ELOY 105154900434 PRESIDENTE DE MESA

LEANDRO JOSE TROCHA 086400070400 1º MESÁRIO

LEONIRA RICLISKI 071806820426 2º MESÁRIO

WANDERLEI BONORA 092361160612 SECRETÁRIO

Seção: 86

AIRTON PERUSSATTO 021983900493 PRESIDENTE DE MESA

JULIANE ELISE SCHNEIDER 067758990418 1º MESÁRIO

ISADORA APARECIDA SILVA 088695510442 2º MESÁRIO

JORDANA DA SILVA BATTKER 123309570434 SECRETÁRIO

Local de Votação: 1023 - CENTRO PASTORAL Edital SEI 100 (1894715) SEI 0010946-47.2024.6.21.8101 / pg. 1

Seção: 32

ELIANDRO TIECKER 092986180485 PRESIDENTE DE MESA

DANIEL PORSCH 086882180400 1º MESÁRIO

THARISSA IOWANKA CARDOSO PEREIRA 117145030434 2º MESÁRIO

GRACIELA RAQUEL MATHIONI DA SILVA 095817310400 SECRETÁRIO

Seção: 53

THIAGO RHEINHEIMER 057369370426 PRESIDENTE DE MESA

BARBARA CASTAGNA LOVATO 073493090400 1º MESÁRIO

TANARA COPETTI 089189170450 2º MESÁRIO

BRUNA JESSICA HADLICH 102885890639 SECRETÁRIO

Seção: 61

NATALIA ZIMMERMANN AGNOLETTO 084010240400 PRESIDENTE DE MESA

CRISTIANI BECKER 085328400450 1º MESÁRIO

TAMARA ELOY 105153370400 2º MESÁRIO

ESTER MONCALVES DIAS 111132920442 SECRETÁRIO

Seção: 69

ANA ESTHER LEMANSKI DEMARI 080093540400 PRESIDENTE DE MESA

CRISTIANO BOTTEGA 081904410400 1º MESÁRIO

JOILY MICHAELA RONCATO 067054780418 2º MESÁRIO

ROSANI MARIA TAMIOZZO 055131150485 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1031 - EMEF AYRTON SENNA

Seção: 21

ROSANGELA POERCH 087546630493 PRESIDENTE DE MESA

ANA SARA NIEDERLE 097252640469 1º MESÁRIO

MARILAINE TERESINHA RODRIGUES DE AMORIM 057376260434 2º MESÁRIO

FRANCIELE DA SILVA 109368710418 SECRETÁRIO

Seção: 51

LILIAN RAQUEL AMORIM DE QUADRA 100674780400 PRESIDENTE DE MESA

FERNANDA BALESTRIN LUDWIG 094751980469 1º MESÁRIO

FABIANA CRISTINA FURINI SIMA 062166420450 2º MESÁRIO

ANA CLAUDIA DE QUADROS FONTOURA 109363860485 SECRETÁRIO

Seção: 60

LAIS DE CASTRO 105153360426 PRESIDENTE DE MESA

DEISI DA SILVA 100680630418 1º MESÁRIO

FERNANDA DE FATIMA COLDEBELLA 102981350434 2º MESÁRIO

MATHEUS DO NASCIMENTO 124007080426 SECRETÁRIO

Seção: 68

HENRIQUE FLECK FREESE 092209280493 PRESIDENTE DE MESA

PATRICIA DE MORAES 081910640493 1º MESÁRIO

HELEN JENIFER NAZZARI SIUTKOSKI 119235610477 2º MESÁRIO

ALEXANDRA ENGLER BIGUELINI 076862980442 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1040 - ESC. EST. TENENTE PORTELA

Seção: 14

SABRINA DAIANI ROLIN BELLOM 110229080485 PRESIDENTE DE MESA

ARIEL JESSICA DE PONCE 100676900418 1º MESÁRIO

ELISANDRA VARGAS FREITAS PETRI 082324510442 2º MESÁRIO

FABIANA APARECIDA SOMAVILLA 105862880469 SECRETÁRIO

Seção: 56

NALDIVANE APARECIDA SOARES BITENCOURT 062171880477 PRESIDENTE DE MESA

ANGELA MARIA DOS SANTOS BURKHARDT 096483370477 1º MESÁRIO

ROSELANGE LUCIA DE OLIVEIRA 053637350469 2º MESÁRIO

ALEXANDRE VIANNA DA SILVA MACARI 095719840493 SECRETÁRIO

Seção: 62

BEATRIS BERNARDETE PANDOLFO DEBORTOLLI 087899480450 PRESIDENTE DE MESA

LUCINEIDE MORESCO 091647230418 1º MESÁRIO

SIMONI ENGLER 087283900450 2º MESÁRIO

VANDRESSA HEUSNER LAMPERTH 102984580418 SECRETÁRIO

Seção: 70

PAULA CAROLINE SCHRODER 111838030477 PRESIDENTE DE MESA

Edital SEI 100 (1894715) SEI 0010946-47.2024.6.21.8101 / pg. 2

KARIN QUEIROZ DA SILVA 100679950418 1º MESÁRIO

BIBIANA FELDMANN DOS SANTOS 100677540418 2º MESÁRIO

JESSICA ALANZA PEREIRA 051029430906 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1058 - ESC. EST. SEPE TIARAJU

Seção: 30

ELISSANDRA WAGNER DA ROSA 074550110400 PRESIDENTE DE MESA

SILVANA TERESA NEITZKE WOLLMANN 092443360426 1º MESÁRIO

ELIZIANE APARECIDA CECHINATTO 080091760485 2º MESÁRIO

THAIS TUBIAS DA SILVA 096962680426 SECRETÁRIO

Seção: 52

ESEQUIEL OSEIAS HERMANN 088552120485 PRESIDENTE DE MESA

CLEONIR DA SILVA RIBEIRO 071809840485 1º MESÁRIO

TIAGO RAFAEL RUPPEL NOVATZKI 093166960469 2º MESÁRIO

CARINE DAVIS 090691230477 SECRETÁRIO

Seção: 59

NADIA LUIZA BEHRENZ 106505800477 PRESIDENTE DE MESA

MARIELI LUZIA DOS SANTOS PESSOTTO 108864550434 1º MESÁRIO

ELIANE GENTZ 095685220477 2º MESÁRIO

TONY WILIAN CARDOZO MOKAN 091764250442 SECRETÁRIO

Seção: 66

TIAGO MARCELO ALBARELLO 094930350400 PRESIDENTE DE MESA

FERNANDA TAMIOZZO 092956540485 1º MESÁRIO

LUCIANE GOLFETTO MARTIM 062169780450 2º MESÁRIO

ESMAEL DA SILVA SOUZA 127106110418 SECRETÁRIO

Seção: 87

MARCIANO FONTANIVA 090933090450 PRESIDENTE DE MESA

SUELEN ALINE PETER 121110710400 1º MESÁRIO

ADRIELI HART 107201070400 2º MESÁRIO

GILBERTO VARGAS DA VEIGA 067651990426 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1104 - PAVILHÃO COMUNIDADE LINHA SÃO LUIZ

Seção: 34

PAMELA PATRICIA MENEGAZZI 117913860434 PRESIDENTE DE MESA

LAIS DAIANE ALLAS 124006690485 1º MESÁRIO

SARA NICOLI DE JESUS 124009390450 2º MESÁRIO

TAILON MICAEL SCHWABE 115191280434 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1112 - ESC. EST. FERNAO DIAS PAES

Seção: 75

PAULO VIDOTTO 070627760426 PRESIDENTE DE MESA

ANA CLAUDIA DA SILVA MARAFIGA 110231680469 1º MESÁRIO

LIDIA SILVANE EHREMBRINK 069696500400 2º MESÁRIO

DIEISON MIKAEL JOST 110229730485 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1120 - ESC. MUN. GENERAL OSORIO

Seção: 1

DEISI MENEGAZZI 091761140400 PRESIDENTE DE MESA

SIMONE BEATRIZ COLDEBELLA FRIES 059710630426 1º MESÁRIO

PAULA DE LIMA 119673640493 2º MESÁRIO

ALESSANDRA MALDANER 113436980400 SECRETÁRIO

Seção: 57

SAMARA WOLLMER HABITZREITER 092901900450 PRESIDENTE DE MESA

GUILHERME BONI 102981380485 1º MESÁRIO

DJULIA LUISA MALDANER 107198430469 2º MESÁRIO

DANIELE CRISTIANE KROHN 102981480450 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1244 - GINÁSIO DE ESPORTES DO BRAÇO FORTE

Seção: 11

FRANCINE CANZI 100672590400 PRESIDENTE DE MESA

DANIELA DEMARI RUGGINI 081908180400 1º MESÁRIO

ALESSANDRO PASQUALOTTI 097399470477 2º MESÁRIO

Edital SEI 100 (1894715) SEI 0010946-47.2024.6.21.8101 / pg. 3

ANA PAULA THIESEN 101081470426 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1252 - PAVILHÃO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE

Seção: 27

RENATA ORTOLAM 122850200434 PRESIDENTE DE MESA

FERNANDA APARECIDA BARELLA 096597260477 1º MESÁRIO

LUIS HENRIQUE DA ROCHA 105155540434 2º MESÁRIO

DEISE CRISTINA NEVES 091809430469 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1279 - ESC. MUN. MARCILIO DIAS

Seção: 25

VANESSA ELSNER 115191340485 PRESIDENTE DE MESA

CLAUDIA BORTH DE VARGAS 108864870418 1º MESÁRIO

FLAVIA REGINA DRABIK WISNIEWSKI 070629080400 2º MESÁRIO

JONES PETER DA SILVA 090895030477 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1287 - PAVILHAO DA COMUNIDADE DE ALTO CORDEIRO DE FARIAS

Seção: 23

ONEIDE ELOIR PETER 039193730400 PRESIDENTE DE MESA

VALDECI SILVEIRA DE MORAES 062162720418 1º MESÁRIO

CLESIO PETER 057372570485 2º MESÁRIO

JAMILE MIGUEL RODRIGUES 124006140400 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1295 - ESC. EST. ENTRE RIOS

Seção: 16

MARLON ALEX DE POTTER 111834460450 PRESIDENTE DE MESA

VANDRESSA CAROLINA KIRCHHEIM CESTARI 117914330493 1º MESÁRIO

EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS 074543300400 2º MESÁRIO

CRISTIANE FERRARI 081905950450 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1309 - ESC. EST. FRANCISCO BALESTRIN

Seção: 22

DAIANA CRISTINA KNECHT 103770560493 PRESIDENTE DE MESA

JULIANE ANDREA CONTE FLECK 080383210418 1º MESÁRIO

RODRIGO DALTROZO 103771900450 2º MESÁRIO

DANIELE FLECK 107199210418 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1325 - SALÃO DA IGREJA METODISTA DE SÃO MARCOS

Seção: 46

DEISE LILIANA FRAGA 113439980493 PRESIDENTE DE MESA

CESAR FERNANDO FRAGA 092841510418 1º MESÁRIO

CHRISTIAN CHIELE 111838090469 2º MESÁRIO

TAIS CACIAMANI SILVEIRA 124007570400 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1333 - PAVILHAO DA COMUNIDADE DE LAGOA BONITA

Seção: 24

ADRIANE ELISE BERLE CANSI 094790910442 PRESIDENTE DE MESA

JONES MARCOS GUBIANI 056832380493 1º MESÁRIO

LENIR TERESINHA SCHUMANN 074550420400 2º MESÁRIO

MICHELE APARECIDA DA ROSA 122846820469 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1341 - PAVILHAO DA COMUNIDADE DE LINHA DA PAZ

Seção: 33

MARLENE BEATRIZ BOAVA SILVESTRE 092645570477 PRESIDENTE DE MESA

THAIS FUCHS HIPOLITO DE SOUZA 103772720434 1º MESÁRIO

ALANA TALIE BOAVA SILVESTRE 111838350450 2º MESÁRIO

NEI DE SOUZA SILVESTRE 062172390450 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1465 - ESC. MUN. ARCELINO SOARES BOENO

Seção: 79

DEBORA CRISTINA GUIMARAES SANTOS 091843340400 PRESIDENTE DE MESA

MARCIA REGINA ALVES 064268500400 1º MESÁRIO

VERONICA DE CAMPOS TIMM 086153800434 2º MESÁRIO Edital SEI 100 (1894715) SEI 0010946-47.2024.6.21.8101 / pg. 4

MARCELO CASTRO DOS SANTOS 074549000469 SECRETÁRIO

Seção: 85

LUCIMERI DA SILVA MARON 092750530426 PRESIDENTE DE MESA

UILIAN VARGAS 117912390450 1º MESÁRIO

GABRIELA DUTRA DOS SANTOS 119278790400 2º MESÁRIO

LORNA ROBERTA SILVEIRA VIANA 023449192259 SECRETÁRIO



Local de Votação: 1473 - PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE GAMELINHAS

Seção: 80

JAMILE CARINE VALK 103772320442 PRESIDENTE DE MESA

NELCI SELMIRA DUNCKE 057371290469 1º MESÁRIO

VENICIUS ULRICH 119280190418 2º MESÁRIO

CLEIA CAMILO 119477750400 SECRETÁRIO

https://jedigital.tre-rs.jus.br/jed/servicos/738