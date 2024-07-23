A Justiça Eleitoral, divulga lista de mesários nas Eleições Municipais de Tenente Portela

A Justiça Eleitoral da 101ª Zona Eleitoral do Rio Grande do Sul, convocou eleitores para trabalharem de mesários nas Eleições Municipais em outubro deste ano no município de Tenente Portela
Em caso de impossibilidade de ser mesário por algum motivo de saúde, viagem ou outro, os convocados terão prazo máximo de cinco dias, a contar do recebimento da convocação, para justificar o impedimento.
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Dr.(a) NEIMAR PEDRO KAIBERS, MM. Juiz(a) Eleitoral desta Zona, Circunscrição
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tomarem conhecimento, que, em conformidade com o disposto no art. 120, § 3º do Código Eleitoral, combinado com a Resolução TSE n.º 23.736/24, procedeu à nomeação das componentes e dos componentes das 41 Mesas
Receptoras de Votos e de Justificativas que atuarão em 06 de outubro de 2024. Na mesma oportunidade, dá conhecimento de que foram designados os
locais onde serão instaladas as Seções Eleitorais desta Zona, consoante relação anexa
Município: Tenente Portela
Local de Votação: 1015 - ESC. EST. CLEIA S. DALBERTO
Seção: 15
STEPHANIE FAGUNDES 103315200493 PRESIDENTE DE MESA
SIMONE BROETTO 100677510477 1º MESÁRIO
CAMILA ANTUNES WEIMER 107198200477 2º MESÁRIO
CARINE ZIMMERMANN 110230230400 SECRETÁRIO
Seção: 54
ELIS FERNANDA GRETER WINK 096797420485 PRESIDENTE DE MESA
MAGALI TRINDADE FREITAS 039916220477 1º MESÁRIO
ADRIELI CAROLINE DA LUZ DA SILVA 110231220485 2º MESÁRIO
KALLIE BOTTEGA BARBOSA 119282410400 SECRETÁRIO
Seção: 58
HUMBERTO CHIODI 105152690426 PRESIDENTE DE MESA
RAQUEL DA SILVA BROCHIER 109364140477 1º MESÁRIO
ELISABETE KUNDE COCENSKI 056832610434 2º MESÁRIO
ANDRESA GABRIELA VILLANI 105153760418 SECRETÁRIO
Seção: 64
CASSIA GIACON VIAN 100673450477 PRESIDENTE DE MESA
LUIZ CARLOS CARDOSO 057211460493 1º MESÁRIO
ELIANDRA MACHADO 081904080485 2º MESÁRIO
CRISTIANO SILVEIRA MACHADO 062164790418 SECRETÁRIO
Seção: 76
GABRIELA FERNANDA LIBARDONI KLEVER 094412220477 PRESIDENTE DE MESA
SOLENI AMORIM DE QUADRA 045944040400 1º MESÁRIO
ANA CARLA BONI WINK 100673750493 2º MESÁRIO
KEYLA MICAELA SCHIEFELBEIN 125545100400 SECRETÁRIO
Seção: 78
BRUNA LUIZA SILVEIRA 110230910442 PRESIDENTE DE MESA
DIONATA LAMPERT DA SILVA 113437510400 1º MESÁRIO
CAROL SOARES 117912110450 2º MESÁRIO
CAMILA ALMEIDA DE MORAES 051295641341 SECRETÁRIO
Seção: 84
VANESSA TAIS ELOY 105154900434 PRESIDENTE DE MESA
LEANDRO JOSE TROCHA 086400070400 1º MESÁRIO
LEONIRA RICLISKI 071806820426 2º MESÁRIO
WANDERLEI BONORA 092361160612 SECRETÁRIO
Seção: 86
AIRTON PERUSSATTO 021983900493 PRESIDENTE DE MESA
JULIANE ELISE SCHNEIDER 067758990418 1º MESÁRIO
ISADORA APARECIDA SILVA 088695510442 2º MESÁRIO
JORDANA DA SILVA BATTKER 123309570434 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1023 - CENTRO PASTORAL Edital SEI 100 (1894715) SEI 0010946-47.2024.6.21.8101 / pg. 1
Seção: 32
ELIANDRO TIECKER 092986180485 PRESIDENTE DE MESA
DANIEL PORSCH 086882180400 1º MESÁRIO
THARISSA IOWANKA CARDOSO PEREIRA 117145030434 2º MESÁRIO
GRACIELA RAQUEL MATHIONI DA SILVA 095817310400 SECRETÁRIO
Seção: 53
THIAGO RHEINHEIMER 057369370426 PRESIDENTE DE MESA
BARBARA CASTAGNA LOVATO 073493090400 1º MESÁRIO
TANARA COPETTI 089189170450 2º MESÁRIO
BRUNA JESSICA HADLICH 102885890639 SECRETÁRIO
Seção: 61
NATALIA ZIMMERMANN AGNOLETTO 084010240400 PRESIDENTE DE MESA
CRISTIANI BECKER 085328400450 1º MESÁRIO
TAMARA ELOY 105153370400 2º MESÁRIO
ESTER MONCALVES DIAS 111132920442 SECRETÁRIO
Seção: 69
ANA ESTHER LEMANSKI DEMARI 080093540400 PRESIDENTE DE MESA
CRISTIANO BOTTEGA 081904410400 1º MESÁRIO
JOILY MICHAELA RONCATO 067054780418 2º MESÁRIO
ROSANI MARIA TAMIOZZO 055131150485 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1031 - EMEF AYRTON SENNA
Seção: 21
ROSANGELA POERCH 087546630493 PRESIDENTE DE MESA
ANA SARA NIEDERLE 097252640469 1º MESÁRIO
MARILAINE TERESINHA RODRIGUES DE AMORIM 057376260434 2º MESÁRIO
FRANCIELE DA SILVA 109368710418 SECRETÁRIO
Seção: 51
LILIAN RAQUEL AMORIM DE QUADRA 100674780400 PRESIDENTE DE MESA
FERNANDA BALESTRIN LUDWIG 094751980469 1º MESÁRIO
FABIANA CRISTINA FURINI SIMA 062166420450 2º MESÁRIO
ANA CLAUDIA DE QUADROS FONTOURA 109363860485 SECRETÁRIO
Seção: 60
LAIS DE CASTRO 105153360426 PRESIDENTE DE MESA
DEISI DA SILVA 100680630418 1º MESÁRIO
FERNANDA DE FATIMA COLDEBELLA 102981350434 2º MESÁRIO
MATHEUS DO NASCIMENTO 124007080426 SECRETÁRIO
Seção: 68
HENRIQUE FLECK FREESE 092209280493 PRESIDENTE DE MESA
PATRICIA DE MORAES 081910640493 1º MESÁRIO
HELEN JENIFER NAZZARI SIUTKOSKI 119235610477 2º MESÁRIO
ALEXANDRA ENGLER BIGUELINI 076862980442 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1040 - ESC. EST. TENENTE PORTELA
Seção: 14
SABRINA DAIANI ROLIN BELLOM 110229080485 PRESIDENTE DE MESA
ARIEL JESSICA DE PONCE 100676900418 1º MESÁRIO
ELISANDRA VARGAS FREITAS PETRI 082324510442 2º MESÁRIO
FABIANA APARECIDA SOMAVILLA 105862880469 SECRETÁRIO
Seção: 56
NALDIVANE APARECIDA SOARES BITENCOURT 062171880477 PRESIDENTE DE MESA
ANGELA MARIA DOS SANTOS BURKHARDT 096483370477 1º MESÁRIO
ROSELANGE LUCIA DE OLIVEIRA 053637350469 2º MESÁRIO
ALEXANDRE VIANNA DA SILVA MACARI 095719840493 SECRETÁRIO
Seção: 62
BEATRIS BERNARDETE PANDOLFO DEBORTOLLI 087899480450 PRESIDENTE DE MESA
LUCINEIDE MORESCO 091647230418 1º MESÁRIO
SIMONI ENGLER 087283900450 2º MESÁRIO
VANDRESSA HEUSNER LAMPERTH 102984580418 SECRETÁRIO
Seção: 70
PAULA CAROLINE SCHRODER 111838030477 PRESIDENTE DE MESA
Edital SEI 100 (1894715) SEI 0010946-47.2024.6.21.8101 / pg. 2
KARIN QUEIROZ DA SILVA 100679950418 1º MESÁRIO
BIBIANA FELDMANN DOS SANTOS 100677540418 2º MESÁRIO
JESSICA ALANZA PEREIRA 051029430906 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1058 - ESC. EST. SEPE TIARAJU
Seção: 30
ELISSANDRA WAGNER DA ROSA 074550110400 PRESIDENTE DE MESA
SILVANA TERESA NEITZKE WOLLMANN 092443360426 1º MESÁRIO
ELIZIANE APARECIDA CECHINATTO 080091760485 2º MESÁRIO
THAIS TUBIAS DA SILVA 096962680426 SECRETÁRIO
Seção: 52
ESEQUIEL OSEIAS HERMANN 088552120485 PRESIDENTE DE MESA
CLEONIR DA SILVA RIBEIRO 071809840485 1º MESÁRIO
TIAGO RAFAEL RUPPEL NOVATZKI 093166960469 2º MESÁRIO
CARINE DAVIS 090691230477 SECRETÁRIO
Seção: 59
NADIA LUIZA BEHRENZ 106505800477 PRESIDENTE DE MESA
MARIELI LUZIA DOS SANTOS PESSOTTO 108864550434 1º MESÁRIO
ELIANE GENTZ 095685220477 2º MESÁRIO
TONY WILIAN CARDOZO MOKAN 091764250442 SECRETÁRIO
Seção: 66
TIAGO MARCELO ALBARELLO 094930350400 PRESIDENTE DE MESA
FERNANDA TAMIOZZO 092956540485 1º MESÁRIO
LUCIANE GOLFETTO MARTIM 062169780450 2º MESÁRIO
ESMAEL DA SILVA SOUZA 127106110418 SECRETÁRIO
Seção: 87
MARCIANO FONTANIVA 090933090450 PRESIDENTE DE MESA
SUELEN ALINE PETER 121110710400 1º MESÁRIO
ADRIELI HART 107201070400 2º MESÁRIO
GILBERTO VARGAS DA VEIGA 067651990426 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1104 - PAVILHÃO COMUNIDADE LINHA SÃO LUIZ
Seção: 34
PAMELA PATRICIA MENEGAZZI 117913860434 PRESIDENTE DE MESA
LAIS DAIANE ALLAS 124006690485 1º MESÁRIO
SARA NICOLI DE JESUS 124009390450 2º MESÁRIO
TAILON MICAEL SCHWABE 115191280434 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1112 - ESC. EST. FERNAO DIAS PAES
Seção: 75
PAULO VIDOTTO 070627760426 PRESIDENTE DE MESA
ANA CLAUDIA DA SILVA MARAFIGA 110231680469 1º MESÁRIO
LIDIA SILVANE EHREMBRINK 069696500400 2º MESÁRIO
DIEISON MIKAEL JOST 110229730485 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1120 - ESC. MUN. GENERAL OSORIO
Seção: 1
DEISI MENEGAZZI 091761140400 PRESIDENTE DE MESA
SIMONE BEATRIZ COLDEBELLA FRIES 059710630426 1º MESÁRIO
PAULA DE LIMA 119673640493 2º MESÁRIO
ALESSANDRA MALDANER 113436980400 SECRETÁRIO
Seção: 57
SAMARA WOLLMER HABITZREITER 092901900450 PRESIDENTE DE MESA
GUILHERME BONI 102981380485 1º MESÁRIO
DJULIA LUISA MALDANER 107198430469 2º MESÁRIO
DANIELE CRISTIANE KROHN 102981480450 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1244 - GINÁSIO DE ESPORTES DO BRAÇO FORTE
Seção: 11
FRANCINE CANZI 100672590400 PRESIDENTE DE MESA
DANIELA DEMARI RUGGINI 081908180400 1º MESÁRIO
ALESSANDRO PASQUALOTTI 097399470477 2º MESÁRIO
Edital SEI 100 (1894715) SEI 0010946-47.2024.6.21.8101 / pg. 3
ANA PAULA THIESEN 101081470426 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1252 - PAVILHÃO DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Seção: 27
RENATA ORTOLAM 122850200434 PRESIDENTE DE MESA
FERNANDA APARECIDA BARELLA 096597260477 1º MESÁRIO
LUIS HENRIQUE DA ROCHA 105155540434 2º MESÁRIO
DEISE CRISTINA NEVES 091809430469 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1279 - ESC. MUN. MARCILIO DIAS
Seção: 25
VANESSA ELSNER 115191340485 PRESIDENTE DE MESA
CLAUDIA BORTH DE VARGAS 108864870418 1º MESÁRIO
FLAVIA REGINA DRABIK WISNIEWSKI 070629080400 2º MESÁRIO
JONES PETER DA SILVA 090895030477 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1287 - PAVILHAO DA COMUNIDADE DE ALTO CORDEIRO DE FARIAS
Seção: 23
ONEIDE ELOIR PETER 039193730400 PRESIDENTE DE MESA
VALDECI SILVEIRA DE MORAES 062162720418 1º MESÁRIO
CLESIO PETER 057372570485 2º MESÁRIO
JAMILE MIGUEL RODRIGUES 124006140400 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1295 - ESC. EST. ENTRE RIOS
Seção: 16
MARLON ALEX DE POTTER 111834460450 PRESIDENTE DE MESA
VANDRESSA CAROLINA KIRCHHEIM CESTARI 117914330493 1º MESÁRIO
EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS 074543300400 2º MESÁRIO
CRISTIANE FERRARI 081905950450 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1309 - ESC. EST. FRANCISCO BALESTRIN
Seção: 22
DAIANA CRISTINA KNECHT 103770560493 PRESIDENTE DE MESA
JULIANE ANDREA CONTE FLECK 080383210418 1º MESÁRIO
RODRIGO DALTROZO 103771900450 2º MESÁRIO
DANIELE FLECK 107199210418 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1325 - SALÃO DA IGREJA METODISTA DE SÃO MARCOS
Seção: 46
DEISE LILIANA FRAGA 113439980493 PRESIDENTE DE MESA
CESAR FERNANDO FRAGA 092841510418 1º MESÁRIO
CHRISTIAN CHIELE 111838090469 2º MESÁRIO
TAIS CACIAMANI SILVEIRA 124007570400 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1333 - PAVILHAO DA COMUNIDADE DE LAGOA BONITA
Seção: 24
ADRIANE ELISE BERLE CANSI 094790910442 PRESIDENTE DE MESA
JONES MARCOS GUBIANI 056832380493 1º MESÁRIO
LENIR TERESINHA SCHUMANN 074550420400 2º MESÁRIO
MICHELE APARECIDA DA ROSA 122846820469 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1341 - PAVILHAO DA COMUNIDADE DE LINHA DA PAZ
Seção: 33
MARLENE BEATRIZ BOAVA SILVESTRE 092645570477 PRESIDENTE DE MESA
THAIS FUCHS HIPOLITO DE SOUZA 103772720434 1º MESÁRIO
ALANA TALIE BOAVA SILVESTRE 111838350450 2º MESÁRIO
NEI DE SOUZA SILVESTRE 062172390450 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1465 - ESC. MUN. ARCELINO SOARES BOENO
Seção: 79
DEBORA CRISTINA GUIMARAES SANTOS 091843340400 PRESIDENTE DE MESA
MARCIA REGINA ALVES 064268500400 1º MESÁRIO
VERONICA DE CAMPOS TIMM 086153800434 2º MESÁRIO Edital SEI 100 (1894715) SEI 0010946-47.2024.6.21.8101 / pg. 4
MARCELO CASTRO DOS SANTOS 074549000469 SECRETÁRIO
Seção: 85
LUCIMERI DA SILVA MARON 092750530426 PRESIDENTE DE MESA
UILIAN VARGAS 117912390450 1º MESÁRIO
GABRIELA DUTRA DOS SANTOS 119278790400 2º MESÁRIO
LORNA ROBERTA SILVEIRA VIANA 023449192259 SECRETÁRIO
Local de Votação: 1473 - PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE GAMELINHAS
Seção: 80
JAMILE CARINE VALK 103772320442 PRESIDENTE DE MESA
NELCI SELMIRA DUNCKE 057371290469 1º MESÁRIO
VENICIUS ULRICH 119280190418 2º MESÁRIO
CLEIA CAMILO 119477750400 SECRETÁRIO
https://jedigital.tre-rs.jus.br/jed/servicos/738
Mín. 11° Máx. 22°