CROSP esclarece dúvidas sobre cuidados bucais

Na era digital, muitas informações envolvendo a odontologia são amplamente divulgadas nas redes sociais. Contudo, algumas postagens geram dúvidas e curiosidades sobre cuidados, prevenção e higienização bucal. Dentre essas informações, quais são verdadeiras e quais são mitos?

Pensando nisso, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) consultou especialistas da Câmara Técnica de Dentística e Periodontia para esclarecer algumas questões sobre o tema:

Quais são as consequências que a cárie pode causar?

O Prof. Dr. Sérgio Brossi Botta, presidente da Câmara Técnica de Dentística do CROSP, explicou que as complicações da cárie podem ter consequências graves. “Uma lesão de cárie pode se tornar uma porta de entrada de bactérias para a corrente sanguínea. Quando uma cárie se torna mais profunda, comprometendo a polpa do dente, as bactérias ali instaladas podem percorrer a corrente sanguínea, acarretando danos a vários órgãos do corpo”, afirma o especialista. Ele acrescenta que essa condição pode causar inflamações e doenças que podem levar à morte, como meningite e embolia pulmonar.

O clareamento dental pode danificar os dentes?

O Dr. Sérgio Brossi esclarece que o clareamento dental não é invasivo e permite a preservação da estrutura dental original. “O clareamento dental não danifica os dentes. O único efeito adverso é a possível sensibilidade dentária após o procedimento, especialmente com o uso de peróxido muito concentrado, podendo ocorrer sensibilidade de leve a severa. Contudo, essa sensibilidade não dura mais de 72 horas,” explica Brossi.

Molhar ou não o creme dental antes da escovação?

O cirurgião-dentista Dr. Marcelo Cavenague, presidente da Câmara Técnica de Periodontia do CROSP, afirma que molhar o creme dental antes da escovação não faz diferença na higiene bucal. “Se é agradável para você, pode molhar. Mas, como a boca é um lugar úmido, mesmo não molhando o creme dental, ele ficará encharcado durante a escovação. O importante é usar uma quantidade pequena de creme dental e que ele contenha flúor,” orienta Cavenague.

É necessário trocar a escova de dente após episódio de gripe?

Sobre a troca de escova de dente após uma gripe, Dr. Marcelo Cavenague afirma ser um mito. “Quando você contrai o vírus da gripe, não há risco de se infectar com o mesmo vírus em seguida. Caso isso aconteça, é por outra cepa com características diferentes devido a alguma mutação. Essa mutação não ocorre na sua escova entre duas escovações,” esclarece o especialista.

Deve-se escovar os dentes logo após a refeição?

Cavenague explica que o hábito depende da avaliação de um profissional. Pacientes com alto risco de cárie devem realizar a escovação logo após as refeições, enquanto aqueles com risco de erosão ácida devem esperar 15 minutos para que o pH bucal volte ao normal.

Faz mal o uso de enxaguante bucal?

Segundo Dr. Marcelo Cavenague, isso dependerá do tipo de enxaguante bucal usado. “Alguns enxaguantes podem causar manchas e alteração de paladar com o uso prolongado. Já aqueles com flúor podem ser necessários em casos de alto risco de cárie. Não devem ser usados sem avaliação e indicação do profissional,” conclui Cavenague.

