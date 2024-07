Lei inclui mudança climática e biodiversidade na educação ambiental

Estudantes participam de mutirão de plantio de mudas de espécies do Cerrado em Planaltina (DF) - Foto: Tony Winston/Agência Brasília

A partir de 2025, as escolas brasileiras deverão passar a trabalhar em sala de aula os temas mudanças do clima e proteção da biodiversidade. A diretriz é estabelecida pela Lei 14.926 , sancionada pela Presidência da República nesta quarta-feira (17) e publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quinta (18). A norma teve origem no PL 6.230/2023 , aprovado pelo Senado em 25 de junho .

A nova lei modifica a Política Nacional de Educação Ambiental (Pnea — Lei 9.795 , de 1999), acrescentando o estudo desses assuntos entre os objetivos da educação ambiental nacional. A matéria dá 120 dias para as instituições de ensino se adaptarem às novas diretrizes.

Pelo texto, as escolas deverão estimular estudantes a participar de ações de prevenção e diminuição das mudanças climáticas. O objetivo da inclusão dos novos temas na lei é garantir que os projetos pedagógicos, na educação básica e no ensino superior, contem com atividades relacionadas aos riscos e emergências socioambientais e a outros aspectos relacionados à questão ambiental e climática.