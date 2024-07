Tenente Portela: Reunião do MDB oficializa apoio a Ibe e Carboni

Início das convenções partidárias: Neste final de semana começa o prazo para as convenções partidárias que deverão oficializar as candidaturas para prefeito, vice e vereadores prevendo as eleições deste ano. Os partidos têm até o dia 05 para a realização das convenções e depois até o dia 15 para o registro das candidaturas.

Reunião do MDB: Na noite de ontem, o MDB realizou uma reunião prévia com seus filiados para debater e oficializar documentalmente seu apoio à coligação com PP, PDT e PSB. Os presentes aprovaram por unanimidade a escolha, que deverá ser apenas oficializada na convenção.

Pré-candidaturas definidas: Esses quatro partidos já definiram as pré-candidaturas para as eleições deste ano, confirmando os nomes dos ex-prefeitos Rubens Marroni Furini, o Ibe, do PP e Clairton Carboni do PDT, como prefeito e vice, respectivamente.

Três candidaturas: Tenente Portela deverá ter três candidaturas nas eleições deste ano. Além dos nomes já mencionados, o atual prefeito Rosemar Sala deverá ser confirmado para tentar a reeleição pelo PSDB, tendo Claudemir Scherer do PT como candidato a vice-prefeito.

PL ainda sem vice definido: A terceira pré-candidatura no município é do PL, que confirmou o nome da enfermeira Indaiara Raber como pré-candidata, mas até a manhã de hoje ainda não tinha confirmado o nome do vice. Segundo a presidente do partido, Elisangela Lütz, o nome deverá ser divulgado oficialmente no próximo final de semana.