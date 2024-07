RS amanhece com temperaturas abaixo dos 0°C

O mês de julho começou com frio intenso no Rio Grande do Sul. Assim como no sábado (29) e no domingo (30), o Estado registrou temperaturas negativas na manhã desta segunda-feira (1º). Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Conforme o Instituto, o ponto mais frio do território gaúcho nesta manhã é Vacaria. O município da Serra gaúcha registrou -2,7°C. Depois, vieram São José dos Ausentes, também na Serra, e Quaraí, na Fronteira Oeste, ambas com -0,4°C.

Nas demais regiões, as mínimas não ultrapassaram a casa dos 2°C na maior parte do Estado. Em Porto Alegre, os termômetros registraram 3,7°C na região do Jardim Botânico, e 2,4°C no Belém Novo.

No domingo, o frio havia sido ainda mais intenso. São José dos Ausentes registrou -4,5°C e outras diversas cidades tiveram temperaturas negativas.

O Inmet ainda tem alerta laranja, de média intensidade, para frio até a manhã de terça-feira (2). A previsão aponta ainda temperatura 5°C abaixo da média.