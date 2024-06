Reforma de galeria do Presídio Regional de Pelotas está entre as licitações da semana

A execução de obra de reforma da Galeria A do Presídio Regional de Pelotas, na Região Sul do Estado, está entre os certames agendados pela Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para a semana de 1º a 5 de julho.

Pela modalidade concorrência eletrônica, a licitação ocorre na quarta-feira (3/7), às 9h30. O valor estimado da obra, solicitada pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), é de R$ 190.257,98.

Uma licitação para obra de reforma do atual pavilhão de garagens do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Porto Alegre, também está programada. No local, com área de 1.742,53 m², será instalado o Centro Estadual de Licenciamento (CEL). A obra tem valor estimado de R$ 3.921.958,07, e o certame ocorre na sexta-feira (5/7), às 9h30, pela modalidade concorrência eletrônica.

Ainda estão previstas licitações para a aquisição de equipamentos de segurança e materiais para laboratório e para construção civil, entre outras.

Os certames têm por objetivo atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

