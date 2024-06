Dois novos Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo são inaugurados em Gramado e Vacaria

As duas novas unidades fortalecem uma atuação mais estratégica das forças de segurança no combate à criminalidade -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Duas unidades de Comandos Regionais de Policiamento Ostensivo (CRPOs)foram inauguradas nesta sexta-feira (28/6). O CRPO Nordeste está localizado em Vacaria, abrangendo 31 municípios, e o das Hortênsias fica em Gramado, atendendo 11 municípios. As unidades representam um marco para a segurança pública e permitem uma atuação mais estratégica das forças de segurança no combate à criminalidade.

Os CRPOs fazem parte de uma estratégia de reformulação das estruturas de segurança do Estado, que inclui cinco novas unidades desse tipo para fortalecer o trabalho conjunto das polícias, fomentando o compartilhamento regionalizado de informações e o acompanhamento de indicadores e ocorrências locais.

O governador Eduardo Leite esteve presente na cerimônia de inauguração da unidade de Gramado e destacou a importância da reestruturação para que o RS continue avançando na redução dos indicadores de criminalidade.

“Reforçamos a integração e a sinergia entre as forças policiais. Tivemos uma forte redução dos indicadores de criminalidade nos últimos anos. O ano passado foi o mais seguro da série histórica no Estado. Investimos em equipamentos, estrutura e reposição de efetivo. Com essa reorganização e novas unidades regionais, vamos alcançar resultados ainda melhores no combate à criminalidade”, afirmou o governador.

Leite destacou a importância das CRPOs para a integração e a sinergia entre as forças policiais -Foto: Maurício Tonetto/Secom

OCRPO Nordeste é comandado pelo coronel Luiz Fernando Becker e atende uma população de cerca de 238 mil pessoas. O Estado investiu R$ 269,2 mil na qualificação da sede. A região onde está localizado é conhecida pela relevância na pecuária, especialmente na criação de gado de corte, e pela produção de maçã e de pequenas frutas. Além disso, o Nordeste do RS é famoso por sediar grandes eventos, como o Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que recebe uma grande quantidade de pessoas, demandando uma atuação da segurança pública voltada para essas características.

Comandado pelo coronel Ivens Giuliano dos Santos, o CRPO Hortênsiasatende uma população de aproximadamente 299 mil pessoas e sua sede recebeu R$ 109,4 mil de investimentos do Estado. A nova unidade abrange parte da Região das Hortênsias, dos Campos de Cima da Serra e do Vale do Paranhana, ajudando a equilibrar o fluxo de demandas dos CRPOs Serra/Caxias do Sul, VRS/Novo Hamburgo e Litoral/Osório. Dessa forma, garante mais efetividade na proteção da população gaúcha e reforça a segurança em uma região turística e que conta com grande movimento de pessoas o ano inteiro.

Regiões Integradas de Segurança Pública

O Comando Regional de Policiamento Ostensivo é fundamental para a articulação da Brigada Militar no interior do Estado. As duas novas unidades fazem parte da organização administrativa das Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), criadas por decreto do governo estadual em 2023 para aprimorar as estratégias de segurança.

O objetivo das RISPs é promover uma maior integração entre as regionais da Brigada Militar e da Polícia Civil, além de intensificar a prevenção e o combate à criminalidade nas diversas regiões do Estado. O projeto faz parte das ações do RS Seguro, programa transversal e estruturante de segurança pública.