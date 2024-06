Inmet emite alerta laranja para onda de frio no RS

A previsão do tempo aponta que ainda vai ficar mais frio no Rio Grande do Sul. Ao longo desta sexta-feira (28), uma massa de ar frio, de origem polar, ingressa no território gaúcho.

O frio fica mais intenso no começo da noite desta sexta. Com a atuação da onda de frio, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e emitiu um alerta laranja (perigo) para todo o Rio Grande do Sul (confira abaixo).

O alerta vale para os próximos dias. “Risco à saúde. Temperatura 5ºC abaixo da média por período de três até cinco dias”, disse o Inmet.

Segundo o Inmet, no sábado (29), há risco de geada na Fronteira Oeste, Campanha, Região Sul, Região Central, Serra, Vale do Sinos, Vale do Paranhana, Vale do Caí, parte da Região Noroeste e Norte.