Janaína Farias defende democracia na Bolívia após tentativa de golpe

Algumas horas após a tentativa de golpe militar ocorrida na Bolívia nessa quarta-feira (26), a senadora Janaína Farias (PT-CE) manifestou-se em Plenário, defendendo a democracia naquele país.

Janaína compartilhou frase do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse ser clara a posição brasileira:

— “Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão” — citou a senadora em seu pronunciamento.

Nessa quarta-feira, um grupo de militares se reuniu no centro de La Paz, capital boliviana, tomando por algumas horas o controle da Plaza Murillo. Liderados pelo general Juan José Zúñiga, os militares entraram no Palácio Quemado, sede do governo.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, descreveu a manobra como uma tentativa de golpe. O general Zúñiga, que acabou preso pela polícia, havia sido destituído do cargo de chefe do Exército da Bolívia na terça-feira (25), apósafirmar que prenderia Evo Morales caso o ex-presidente boliviano volte a se eleger.