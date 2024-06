Rosana Martinelli comemora fundação do Sindicato Rural de Sinop

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT) celebrou, em pronunciamento na terça-feira (25), os 35 anos de fundação do Sindicato Rural de Sinop (município de Mato Grosso). Ela afirmou que a entidade desempenha um papel importante na resolução de problemas do setor agrícola e na participação em pautas sociais importantes para o seu estado e para o país.

— E de todas as lutas desde a fundação [do sindicato], quero destacar o movimento do Grito do Ipiranga, que foi iniciado em Ipiranga do Norte, em 2006, e significou a sobrevivência do agronegócio mato-grossense. Foi um divisor de águas no setor, promovendo a sua união, e foi precursor da criação da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso [Aprosoja]. [O sindicato] apoiou o Movimento Mato Grosso Forte, que teve como objetivo alertar a população sobre os impactos que a taxação das cadeias produtivas causam a toda a sociedade, e cobrou do poder público mais eficiência e transparência na aplicação dos recursos públicos — declarou ela.

Rosana Martinelli ainda ressaltou o papel do sindicato na mobilização pela construção da Ferrovia Ferrogrão, enfatizando sua a importância para o escoamento da produção agrícola e o desenvolvimento do país. A parlamentar também destacou as iniciativas sociais, como a parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), para capacitação de trabalhadores rurais, e o apoio a projetos educacionais para promover um futuro sustentável para as próximas gerações.

— Quero agradecer a participação e a oportunidade que ele [sindicato] tem dado à Agroligadas, que é o movimento de mulheres ligadas ao agronegócio, que oportuniza e incentiva as mulheres a estarem à frente dos seus negócios referentes ao agro. Que possamos continuar a apoiar e promover iniciativas que beneficiem o setor rural e garantam o crescimento sustentável e inclusivo de nossa sociedade — disse a senadora.