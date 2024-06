Paim avalia diligência em áreas do RS atingidas por enchentes

O senador Paulo Paim (PT-RS) comentou, em pronunciamento nesta terça-feira (25), sobre a diligência externa da comissão temporária do Senado que acompanha o enfrentamento às enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul. Em 20 de junho, senadores visitaram as cidades de Lajeado, Roca Sales e Encantado , no Vale do Taquari. Em Encantado, a comissão ouviu as reivindicações das autoridades locais em audiência pública.

— Foi uma agenda impactante. Muito sofrimento. Disse a eles que a comissão temporária externa do Senado tem o compromisso de lutar pela agilização das votações dentro do Congresso, principalmente em tudo aquilo que depender de medidas de aplicação imediata.

Paim destacou a situação traumática que a população gaúcha enfrenta e entende ser necessário buscar alternativas sustentáveis diante do agravamento das enchentes. Ele lamentou a falta de implementação do plano para as bacias hidrográficas dos rios Taquari e Antas, entregue em 2012 e “sem qualquer andamento até hoje”.

— Se tivesse sido implementado, não se teria evitado a chuva, mas as ocorrências seriam bem menores. Seriam bem menores as perdas de vidas humanas [...] e do patrimônio.

O senador sublinhou que a necessidade de investimento no setor de saúde é a maior preocupação dos municípios afetados pela tragédia. Entre as reivindicações ouvidas pela comissão temporária, estão a anistia das dívidas dos agricultores, a recuperação do setor industrial e o desassoreamento dos rios. Paim saudou o apoio dos bancos que ampliaram o prazo de carência das dívidas dos afetados pelas enchentes e defendeu o projeto de sua autoria ( PL 1815/2024 ) que suspende por 180 dias o pagamento de parcelas de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas do INSS afetados pelo desastre em seu estado.