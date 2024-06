CAE analisa projeto para expansão da internet de alta velocidade em áreas rurais

Áreas rurais contam com aproximadamente 75% das residências com internet; média no país é 90% - Foto: herivel

O PL 2.261/2024 , do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), pretende melhorar o acesso à internet de alta velocidade e demais serviços de comunicação em regiões remotas do país. A proposta, que prevê diretrizes para expandir serviços de telecomunicações nas áreas rurais, aguarda a definição de um relator na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

“A proporção de domicílios com internet na área rural é pouco menor do que 75%, bastante distante da média nacional. Apesar da evolução gradativa desse indicador, percebemos que as áreas rurais não desfrutam das mesmas condições geográficas e da mesma atratividade econômica que as áreas urbanas possuem”, justificou Mecias.

Mecias mencionou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2021, que apontou o crescimento da internet, TV e celulares, chegando a 90% das residências no país. Segundo ele, a área rural deveria ter uma penetração mais próxima desse percentual.

O projeto apresentado por ele altera três leis: a Geral de Telecomunicações ( Lei 9.472, de 1997 ); e as que criaram os fundos de universalização, Fust ( Lei 9.998, de 2000 ) e de desenvolvimento tecnológico, Funttel ( Lei 10.052, de 2000 ). O objetivo é expandir a infraestrutura das redes de telecomunicações, incentivando a oferta em áreas rurais de internet “em banda larga, fixa e móvel, com qualidade e velocidade adequadas”.

Desigualdades

Segundo o parlamentar, a aprovação do projeto ajudará a diminuir a desigualdade no acesso à tecnologia de ponta entre as áreas urbanas e rurais do país. Nas obras de infraestrutura, a proposta admite o uso de recursos orçamentários e dos fundos setoriais, que poderão ser empregados em conjunto com entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos. A prioridade seria o atendimento a escolas públicas e famílias de baixa renda inscritas no cadastro único de programas sociais do governo federal (CadÚnico).

A proposta também prevê o investimento de, no mínimo, 10% do Funttel em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para soluções tecnológicas em áreas rurais.

Para que possa haver inclusão digital a partir da expansão dos serviços, o senador propôs não só atender escolas localizadas em áreas rurais, mas também compartilhar a rede com a comunidade nas vizinhanças. Esse acesso também seria oferecido por meio de pontos públicos para uso livre e gratuito da comunidade.