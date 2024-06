PSDB de Três Passos terá candidato a Prefeito nas eleições deste ano e chapa completa para Vereadores

Em uma reunião realizada na manhã do último sábado, dia 22 de junho, o Diretório Municipal do PSDB de Três Passos decidiu por lançar candidato próprio para Prefeito nas eleições municipais de 2024. Nader Ali Umar foi oficialmente escolhido como o pré-candidato do partido para disputar o cargo.

Além da definição do pré-candidato a prefeito, o PSDB também anunciou sua lista de pré-candidatos a vereadores para as próximas eleições. A reunião contou com a presença de 14 convencionais, de um total de 17 membros, que possuem direito a voto, todos participaram ativamente das deliberações e decisões estratégicas do partido para o pleito de 2024.

"A decisão de lançar Nader Ali Umar como nosso pré-candidato a prefeito reflete a confiança e unidade do PSDB de Três Passos em buscar alternativas e soluções para os desafios que nossa cidade enfrenta", foi destacado na reunião. "Além disso, a composição da nossa lista de pré-candidatos a vereadores reforça nosso compromisso com a representatividade e a importância da política na câmara municipal."

O PSDB de Três Passos se mostra preparado e motivado para enfrentar os debates eleitorais que se aproximam, comprometendo-se a apresentar propostas claras e objetivas para o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade local.

Foi ainda ressaltado que desde a sua criação em Três Passos o PSDB sempre lançou candidato nas chapas majoritárias.

O PSDB também coloca a disposição da comunidade de Três Passos os seguintes Pré Candidatos a Vereador pelo partido, que serão escolhidos na convenção. Lembrando que cada partido só pode lançar 12 candidatos de acordo com a lei eleitoral.

Os Pré Candidatos a Vereador e Vereadora em ordem alfabética são:

Aquiles Hansen, Carmen Roseli Schlemer, Claudemir Senker, Dirlei Antunes de Moura, Glacira Bairros da Silva, Ingomar Sandtner, Jair Locatelli, Jerri Sadi Saueressig, Liane Konrad, Liliane Mazini Bordini, Luis Gustavo Grafitti, Marcia Goergen, Milton Franzman, Neuri Soares, Neusa Cleria Petry e Osvaldir Urnau.