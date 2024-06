Confira o número de eleitores aptos a votar nas eleições 2024 nos municípios na Região Celeiro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já disponibilizou seu site o número de eleitores aptos a votar por municípios nas eleições de outubro de 2024.

A Região Celeiro teve um aumento de 3.020 eleitores em relação às ultimas eleições de 2022, ou seja, um percentual de 2,69%, passando de 111.190 para 115.010 eleitores, distribuídos nas cinco Zonas Eleitorais (86ª, 91ª, 101ª, 107ª e 140ª) as quais abrangem 21 municípios.

Dos 21 municípios da região, apenas um, Derrubadas, teve um pequeno decréscimo no número de eleitores, totalizando 12 a menos do que na última eleição. Os demais tiveram aumento, sendo que em números relativos destaca-se Miraguaí: em 2022 tinha 4.206 eleitores e atualmente tem 4.571, totalizando um aumento de 365 eleitores. Já em percentual, o destaque fica para Bom Progresso teve um aumento de 12.74% em seu colégio eleitoral, passando de 2.339 para 2.637 eleitores aptos a votar. Bom Progresso ainda parece se destacar por ter mais eleitores do que habitantes, pois segundo o Censo 2022 a população do município é de 2.096.

A 86ª Zona Eleitoral, com sede em Três Passos, agrega os municípios de Bom Progresso, Esperança do Sul e Tiradentes do Sul e ainda continua sendo o maior colégio eleitoral da região, com 29.307 eleitores.

Na sequência, vem a 107ª Eleitoral com sede em Santo Augusto, que agrega os municípios de Chiapetta, Inhacorá São Valério do Sul e São Martinho, com 24.538 eleitores.

Já a 101ª Zona Eleitoral tem como sede Tenente Portela e agrega os municípios de Miraguaí, Vista Gaúcha, Barra do Guarita e Derrubadas, possuindo 23.463 registrados.

A 140ª Zona Eleitoral tem sede em Coronel Bicaco e agrega os municípios de Braga, Campo Novo e Redentora, contando com 20.202 eleitores.

Fechando a região a 91ª Zona Eleitoral, com sede em Crissiumal, agregando os municípios de Humaitá e Sede Nova está atualmente com 17500 eleitores cadastrados.

*Tabela compilada por Observador Regional