Inscrições para o Enem quase triplicam na rede pública estadual do Rio Grande do Sul

O número de estudantes da rede pública estadual inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) quase triplicou no Rio Grande do Sul em comparação ao ano passado. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização das provas, foram registradas 70 mil inscrições em 2024, representando 89% dos concluintes do terceiro ano do Ensino Médio nas escolas estaduais e municipais. Em 2023, cerca de 26 mil alunos se inscreveram para o Enem.

A titular da Secretaria da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, atribui esse crescimento ao esforço de mobilização da pasta, em conjunto com a comunidade escolar. “Mesmo com os desafios da crise climática, a educação gaúcha deu uma resposta à altura com esse aumento significativo. Toda a nossa rede trabalhou para mostrar aos alunos a importância dessa avaliação para o futuro acadêmico e profissional. Não importa qual seja o sonho dos nossos estudantes, a universidade é a porta para realizá-los, e o Enem abre essa oportunidade. Estamos aqui para dar todo o apoio necessário para que eles estejam bem preparados”, afirmou Raquel.

O Mutirão Enem 2024, coordenado pela Seduc, promoveu diversas ações na rede estadual, incluindo atividades de divulgação e campanhas criadas pelos próprios alunos para estimular a participação nas provas. Devido ao impacto das enchentes e inundações de maio, todos os candidatos gaúchos foram isentos da taxa de inscrição neste ano.

O Rio Grande do Sul possui 1.106 escolas estaduais de Ensino Médio, atendendo a 273.115 estudantes, dos quais 71.673 estão no terceiro ano.

Enem 2024

As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, cobrindo conteúdos de quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Além das questões de múltipla escolha, o candidato também precisa escrever uma redação. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes que estão concluindo ou que já concluíram o Ensino Médio e é a principal porta de entrada para a educação superior no país.

Os resultados do exame são utilizados como critério de seleção para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Também são aceitos para obtenção de bolsa de estudo em instituições privadas e universidades de países de língua portuguesa que possuem acordos com o Brasil.

Texto: Ascom Seduc